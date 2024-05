Les sources chez Pétrarque. Lieux, héritages et résonances (Avignon)

Les sources chez Pétrarque. Lieux, héritages et résonances

Colloque International

Avignon : Conservatoire et Université ; Fontaine-de-Vaucluse : Musée Pétrarque

Dans le cadre des différentes manifestations culturelles consacrées à l'Année Pétrarque, un Colloque, organisé par Avignon Université, le Conservatoire d'Avignon et le Musée Pétrarque de Fontaine de Vaucluse, se tiendra du 29 au 31 mai prochain à Avignon et à Fontaine de Vaucluse. Ce colloque réunit des universitaires, spécialistes de littérature, et, surtout, des musicologues.

Un concert (Auditorium du Conservatoire, 30 mai) et une représentation au théâtre (Théâtre Episcène, Avignon, 29 mai) accompagneront les communications scientifiques.

Les communications porteront sur l’exploration de la résonance de la Sorgue sous des prismes multiples : dans sa configuration géologique, en tant que lieu réel, puis dans sa signification symbolique, littéraire et sonore, comme un environnement énergétique, poétique et musical qui se transforme en source inépuisable de création. Ce colloque fait partie d’un programme de manifestations culturelles dans le cadre de l’Année Pétrarque 2024.

Entrée libre sur réservation : colloquepetrarque2024@gmail.com

—

Programme

MERCREDI 29 MAI

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

13h30 – Accueil

SESSION 1 – SOURCES

Modérateur : Paola Ranzini

14h15 – Ouverture du colloque par Angelo Izzo, directeur de l’Institut culturel italien de Marseille

14h30 – Introduction, Année Pétrarque 2024, par Elisa Barbessi

15h – Ève Duperray : La source de Vaucluse ou la question pétrarquienne des origines

15h30 – Valérie Gontero-Lauze, Élodie Burle-Errecade et Florence Boulc’h : Le manuscrit de Pétrarque, sources et

ressources : de l’atelier de l’enlumineur à l’escape-game numérique

16h30 – Karl Kügle : Metaphors of water, (late-)medieval soundscapes, and Petrarch’s progress from Provence

17h – Richard Trim : À la recherche de schémas musicaux réguliers au sein des métaphores pétrarquiéennes

18h30 – SPECTACLE THÉÂTRAL Écris comme Pétrarque !

Dramaturgie originale de Christiane Decerle, mise en scène par Éric Lindivat et Christiane Decerle

Au Théâtre Episcène (Avignon)

JEUDI 30 MAI

Musée-Bibliothèque François Pétrarque (Fontaine-de-Vaucluse)

9h15 – Jardin du Musée Pétrarque – mots d’accueil des élus autour d’un petit-déjeuner

SESSION 2 – HÉRITAGES

Modérateur : Franco Piperno

10h – Stefano Campagnolo : Le fonti del Petrarca dei musicisti del Rinascimento

10h30 – Cecilia Luzzi : Petrarca in musica nel repertorio madrigalistico fra tradizione dotta fiamminga e eredità del canto alla lira’

11h30 – Jorge Morales : « Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono » : Imaginaire poétique et expression musicale du Canzoniere de Pétrarque dans les livres de monodies (1609-1621) de Sigismondo D’India

12h – Marie-Hortense Lacroix : Du temps des rivières de Pétrarque au « tempo de l’âme » de Monteverdi : méditation sur le temps intérieur du musicien, de l’homme

14h – Visite du Musée, du site naturel et du gouffre de la Sorgue

SESSION 3 – LIEUX

Modérateur : Eve Duperray

15h – Florence Gétreau : Hélicon et Parnasse, sources et fontaines, Muses et musiciens : images de l’inspiration heureuse à l’ombre de Pétrarque

15h30 – Floriana Calitti : Fontaine de Vaucluse da locus amoenus a locus inferni

20h Concert de l’ensemble Concerto Soave

Au Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

VENDREDI 31 MAI

Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

9h – Accueil

SESSION 4 – RÉSONANCES

Modérateur : Florence Bistagne

9h30 – Sara Moccia : In dialogo con le fonti : prosopopee acquatiche nel Tasso lirico

10h – Michela Lagnena : L’héritage de Pétrarque dans la poésie amoureuse d’Étienne Pasquier

11h – Nathanaël Eskenazy : « Tendre amour ! De toi seul dépend mon bonheur ». Autour de Laure et Pétrarque : mise en scène et quête du bonheur dans trois œuvres vocales françaises de la seconde partie du XVIIIe siècle

11h30 – Daniela Vitagliano : Résonances pétrarquesques dans l’œuvre de Pavese

12h : Conclusion par Elisa Barbessi