Enseignant·e contractuel·le en Lettres (La Rochelle)

La Rochelle Université recrute un ou une enseignant.e contractuel.le en Lettres (langue et

littérature françaises)

Conditions d’exercice :

Contrat à durée déterminée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, éventuellement

renouvelable

Rémunération : environ 2170 € bruts mensuels

État du poste : vacant

Condition de diplôme : Master ou équivalent BAC +5

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera

effectuée si le contrat est inférieur à 12 mois)

Environnement de travail :

Le poste est à pourvoir au sein du Département Lettres, sur le site Lettres, Arts et

Sciences Humaines (LASH) du Collegium des Licences. L’équipe est constituée de 2

enseignants-chercheurs en littérature française et littérature comparée, et de trois

enseignant·es en Lettres et chercheur et chercheuses associées en littérature française et

littérature comparée. Elle est complétée par des enseignants, chercheurs et chercheuses

d’autres composantes, des chargés de cours ainsi que des professionnels du monde de la

communication, du journalisme et du graphisme. La formation prépare à la licence de

Lettres avec deux parcours spécifiques en troisième année : « Enseignement des Lettres

dans le secondaire, option FLE » et « Lettres, culture et médias numériques ». Elle compte

une vingtaine d’intervenant·es et accueille environ 200 étudiant·es (de la L1 à la L3).

https://formations.univ-larochelle.fr/licence-lettres

Profil recherché :

Le ou la candidat·e, au moins titulaire d’un master 2 voire d’un doctorat, possèdera une

expérience dans l’enseignement secondaire et de préférence une expérience dans

l’enseignement supérieur. Il ou elle sera à même d’enseigner à tous les niveaux de la

Licence de Lettres : 1ère, 2e et 3e années. Il ou elle sera en charge aussi bien de Cours

Magistraux (CM) que de Travaux Dirigés (TD) et de Travaux En Accompagnement (TEA).

Outre des compétences généralistes en Lettres modernes (méthodologie de la

dissertation et du commentaire de textes, techniques d’écriture), il ou elle devra assurer

des enseignements en langue française, stylistique et littérature française.

Missions :

En plus des missions d’enseignement (384 h Equivalent TD), le ou la candidat·e sera

amené·e à participer aux activités pédagogiques de la composante : réunions

pédagogiques, conseils de perfectionnement et jurys. Il ou elle devra également prendre

en charge la responsabilité pédagogique des L2.

Activités principales :

Enseignement et participation à l’organisation pédagogique du département.

Connaissances attendues :

Langue et littérature françaises.

Compétences attendues :

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques, bonne communication, travail en équipe,

autonomie et justesse du positionnement dans la relation pédagogique.

Aptitudes requises :

Organisation des enseignements en CM, TD et TEA, gestion de groupes, création de

contenus pédagogiques.

Contact pour information sur la procédure de recrutement :

recrutement.enseignants@univ-lr.fr

Contact pour information sur le poste à pourvoir :

tatiana.clavier@univ-lr.fr

Candidatures :

Chaque candidat.e doit constituer un dossier comprenant :

• Une lettre de motivation

• Un curriculum vitae détaillé

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en

cliquant sur le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La

Rochelle Université (COLLEGIUM_EC_LETTRES).

Date limite de candidature : 14/06/2024 (16 h – Heure de Paris)

Prise de fonctions souhaitée : 01/09/2024.