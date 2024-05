Chantal Thomas, Journal d'Arizona et du Mexique (janvier - juin 1982)

Installée à New York au début des années 80, Chantal Thomas reçoit l’invitation d’aller enseigner la langue et la littérature française à l'Université de l'Arizona, à Tucson. Au milieu du désert et dans un dépaysement total, elle pratique avec humour l’apprentissage des codes locaux tout en s’adonnant aux plaisirs de la vie, l'amitié, le vin, la tequila, des nuits étoilées, quelques amants fugitifs, une bagnole pour explorer.

L'université lui propose de rester. Un choix trop décisif. Avant de rentrer en France, elle fait un détour par le Mexique : nouveau dépaysement, nouvelles rencontres, nouvelles éclipses. Décidément, Chantal Thomas n’est pas faite pour se fixer. Elle repassera par Tucson pour une joyeuse cérémonie des adieux.

"J'ai eu envie de relire mon journal de Tucson et du Mexique, d'ouvrir mon cahier d'un printemps au désert, de laisser advenir, entre les mots, images et sensations. Curieusement, tout m'est apparut dans la fraîcheur d'un présent, ou d'une fleur de cactus. Alors, j'ai pensé que ces pages pouvaient être partagées."

Une magnifique envie de liberté et d'échappée, qui se dévore dans un enchantement continu.

Lire un extrait…