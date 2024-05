Les outrecuidances de la raison (Maison de l'Amérique Latine, Paris & en ligne)

Colloque International de philosophie dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes

27-29 mai 2024

Un thème récurrent dans la philosophie de François Châtelet, celui de l’« outrecuidance » de la Raison. Pour autant, comme le démontre Deleuze dans l’admirable conférence qu’il lui a consacrée, son diagnostic de l’irrationalité de la Raison ne fait pas le moins du monde de Châtelet un irrationaliste, tout au contraire c’est pour opposer à l’hypostase d’une Raison transcendante en surplomb de tous les champs du savoir et de l’expérience la pluralité des processus de rationalisation permettant d’inventer au cas par cas, dans l’immanence, des rapports de compossibilité entre des matières et des pratiques hétérogènes. P

rès de cinquante années plus tard, le diagnostic de Châtelet repris à son compte par Deleuze reste-t-il d’actualité ? Faut-il seulement l’actualiser à la recherche des nouvelles outrecuidances du XXIe siècle ? Faut-il le déplacer, l’amender, voire lui substituer un autre diagnostic ? Dans tous les cas, il est question de détecter de quoi est fait notre présent, ce qui s’y présente de nouveau, comme des tonalités, des rythmes et des allures qui vont se répétant et font sa différence. Si du diagnostic de Châtelet et Deleuze reste prégnant le « tout est politique », y compris la sphère privée et le plus intime, le rapport aux autres, aux altérités, à soi-même, il est à réinterroger à l’aune du plus grand changement intervenu dans le cours des sociétés et des vies, le règne planétaire de l’internet, de la Toile et des réseaux sociaux. La résultante en est une nouvelle économie mondialisée de l’espace et du temps caractérisée par l’enchevêtrement du local et du global dont la crise climatique et écologique est à la fois un révélateur et un accélérateur (Dipesh Chakrabarty).

Quelle est la bonne focale pour appréhender et tenir ensemble le plus lointain et le plus proche, le réchauffement planétaire et une zone à défendre (ZAD) ? Comment accorder le heurt des temporalités entre Sud global et Nord dominateur ? Comment résister à la mondialisation computationnelle des flux où se dissolvent les singularités (« la société liquide » de Zygmunt Bauman). Peut-être, en privilégiant les relations de voisinage, à condition d’entendre le voisinage au-delà de la proximité géographique ou culturelle, les voisins n’étant pas tant ceux qui nous ressemblent que ceux dont les expériences différentes, éventuellement éloignées dans le temps et l’espace, peuvent aider à éclairer les problèmes de notre présent, quelque chose comme un tiers inclus et un regard de biais.

