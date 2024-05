Philippe Lejeune fait paraître quelques pages de son journal intime : celles qu'il a consacrées aux carnets personnels d’André Pézard, son oncle et parrain, auteur du livre culte sur la Grande guerre, Nous autres à Vauquois. Si ce témoignage a été plusieurs fois réédité, nul ne connaissait l’ensemble des archives et carnets de tranchées de l’auteur à l’origine du livre, à l’exception de Philippe Lejeune qui livre dans Adieu, ma pauvre guerre. André Pézard à Vauquois (éd. du Mauconduit) les résultats d'une tardive enquête très personnelle : "J’ai voulu raconter ici une double histoire, explique-t-il, d’abord celle de l’écriture même du livre, étude “génétique” du travail de l’écrivain, mais aussi l’aventure personnelle que fut pour moi l’exploration du fonds André Pézard aux Archives nationales. André Pézard était mon parrain, cousin germain de ma mère, homme impressionnant, grand spécialiste de Dante. Je suis allé l’interviewer sur notre histoire familiale commune en 1981, sans dire un mot de sa guerre, et sans l’interroger sur Nous autres à Vauquois, que je n’avais pas lu ! Mon journal raconte ma tardive conversion, mon coup de foudre, puis la découverte progressive des carnets, brouillons et correspondances émergeant des cartons, l’éblouissement devant son art, mais surtout l’attendrissement devant la pratique de la valeur suprême révélée par la guerre : l’amitié."