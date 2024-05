Hannah Assouline, Des Visages et des mains. 150 portraits d'écrivains (préf. Jérôme Garcin)

« Au-delà des mots, au-delà des idées, il existe un mystère qui échappe souvent au lecteur : celui des mains qui ont tracé les chefs-d'oeuvre de notre temps. Hannah Assouline, photographe émérite depuis trois décennies, nous livre ici un ouvrage aussi singulier qu'envoûtant. Capturant avec grâce et subtilité les visages et les mains de certains des écrivains et penseurs contemporains les plus emblématiques, elle nous invite à explorer l'intimité de leur création. Cet ouvrage est une invitation à voir, à ressentir et à comprendre ce qui anime ces grands esprits de notre époque. Une oeuvre incontournable pour tout amateur de littérature, d'art et de photographie. Dans la sobriété et l'élégance, Hannah Assouline nous offre une perspective unique sur l'acte d'écrire, et sur ceux qui possèdent ce don. » — J. G.