La mémoire des lieux d'exil et d'enfermement (Aix-en-Provence)

L’axe 4 du CAER, « Mémoire », propose une nouvelle séance du séminaire en hybride La mémoire des espaces de la création, le jeudi 23 mai 2024 à 14h salle 2.41 (Maison de la Recherche AMU) consacré spécifiquement à la Mémoire des lieux d’exil et d’enfermement.

Au carrefour entre les études biographiques, la géographie littéraire et les recherches sur la patrimonialisation des lieux de la littérature, l'objectif de cette journée est de réflechir aux liens entre la création littéraire et la promotion territoriale, avec une attention spécifique pour l'expérience de l'exil et de l'enfermement et sur ses rétombées créatives et patrimoniales.

Le séminaire est organisé par Yannick Gouchan (CAER) et Maria Luisa Mura (CAER/CIELAM/TULE) en collaboration avec le Centre de recherche sur le Tourisme Littéraire (TULE), de l'Université pour les Etrangers de Pérouse, en vue du III Colloque international TULE « Le tourisme littéraire dans les lieux de confinement, d’exil et de prison », qui aura lieu le 11-12 octobre prochain à Matera & Aliano (Italie).

Programme de la journée :

Miriam BEGLIUOMINI (Université de Turin) : Un continent liquide aux contours solidifiés : la Méditerranée de Gabriel Audisio, entre écriture et propagande;

Teresina CILIBERTI (Parc Littéraire Ernst Bernhard): Ferramonti di Tarsia: da Campo del Duce a Displaced Persons Camp;

Gabriel Brice EYENGA AZOMBO (Université Clermont Ferrand): La prison ou l’archétype de la reconstruction chez Giono;

Pierre LOPEZ (Aix-Marseille Université): Villa (2011) du dramaturge chilien Guillermo Calderón : Théâtralisation et mise en abyme d’une patrimonialisation polémique d’un lieu de mémoire.

Langues d'intervention : français & italien.