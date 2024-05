Robert Bober, la ronde et le puzzle (France Culture)

Une série d’entretiens proposée par Caroline Broué.

Réalisation : Louise André. Prise de son : Mickaël Simon. Chargée de programme : Daphné Abgrall.

Réalisateur et écrivain, Robert Bober se présente comme « un cinéaste qui écrit des livres ». Il est l’auteur de huit romans et récits édités chez POL, réalisateur d’une centaine de films pour la télévision. C’est un travailleur manuel qui écrit ses livres à la main, et qui dans une première vie professionnelle a été potier et tailleur. C’est aussi un écouteur professionnel, qui prend le temps de filmer les personnes qui parlent devant sa caméra, qui dans une de ses vies antérieures a été éducateur auprès d’enfants avant de devenir l’assistant de François Truffaut sur plusieurs de ses films.

Robert Bober fonctionne par « fragments et collages ». Sa vie, ses livres, ses films sont construits à partir de morceaux reconstitués de sa mémoire, d’où l’idée du « puzzle ». Quant à La Ronde, film de Max Ophuls adapté d’un roman d’Arthur Schnitzler, c’est l’un des films préférés de Robert Bober, qu’il cite beaucoup dans son œuvre.

