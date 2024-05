"Héroïsme tragique et inclusion des femmes au XVIe siècle". Conf. de Louise Frappier (Vérone)

Dans le cadre de l’étude de l’inclusion des femmes dans l’univers des héros tragiques, la conférence de Louise Frappier portera sur l’èthos du personnage de Jeanne d’Arc dans les tragédies de la fin du XVIe siècle, afin de mettre en évidence la liberté avec laquelle les auteurs adaptent les sources historiques pour marquer l’opposition entre la Pucelle d’Orléans et les protagonistes masculins. Ces tragédies représentent une étape importante dans le processus d’élaboration du mythe national de Jeanne d’Arc, qui passe par la sécularisation du personnage (elle est de fait déchue de son statut de prophétesse), ainsi que par son héroïsation liée à la construction d’un èthos viril qui contraste avec celui d’un ennemi anglais féminisé.

Louise Frappier enseigne histoire du théâtre à l’Université d’Ottawa, avec laquelle l’université de Vérone a établi un MOU (Memorandum of Understanding) et un projet de thèse en cotutelle. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le théâtre du XVIe et XVIIe siècles ainsi que sur le théâtre québécois contemporain. Elle a édité de nombreux ouvrages collectifs et des numéros monographiques de revues, telles que “Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme”, “Études françaises” et “Tangences”. Parmi ses nombreuses publications, nous mentionnerons en particulier le volume Les Jeux de l’échange. Entrées solennelles et divertissements du XVe au XVIIe siècles, Paris, Classiques Garnier, 2022.