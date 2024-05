Zygmunt Bauman en toutes lettres

Né en 1925, mort en 2017, Zygmunt Bauman était professeur émérite de sociologie à l’université de Leeds. Bauman a été honoré de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Theodor W. Adorno en 1998 et le prix Prince des Asturies, en 2013. Son œuvre a été largement traduite en France, notamment par les éditions Premier Parallèle, qui rééditent ses derniers titres livres, Retrotopia (2019) et Des Étrangers à nos portes (2020). Paraît en ce printemps Ma vie en fragments, un volume constitué en partie de lettres initialement destinées à sa famille, qu’Izabela Wagner a soigneusement éditées, complétées et agencées, ces fragments de vie forment un récit autobiographique captivant, inséparable des réflexions de ce grand penseur sur certains des enjeux majeurs de l’époque : l’identité, l’antisémitisme et le totalitarisme. Ils constituent un remarquable témoignage intellectuel et politique sur l’histoire du continent européen au XXe siècle.