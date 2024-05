Zygmunt Bauman, Retrotopia

Retour à l'insécurité, retour au réconfort de la tribu, retour aux inégalités, et enfin retour à un narcissisme marqué par une féroce compétition de tous contre tous : tels sont les quatre grands mouvements rétrogrades qui, selon Zygmunt Bauman, l'un des plus grands penseurs du xxe siècle, caractérisent nos sociétés contemporaines. Retrotopia, publié quelques mois après sa disparition, peut être considéré comme une manière de testament – et comme une mise en garde de poids. Partout, en e et, on observe l’avènement d’une forme d’aspiration rétrograde, la volonté d’en revenir à un passé plus ou moins mythifié : soit le meilleur moyen d’éluder les questions les plus brûlantes tout en entamant un processus de régression possiblement catastrophique. Bauman, avant de disparaître, constatait partout un refus général de se confronter véritablement aux grands défis de ce xxie siècle naissant. Avec Retrotopia, le père du concept de « société liquide » éclaire brillamment les périls auxquels sont confrontés nos sociétés modernes et tente de remédier à cette cécité.

Né en 1925, mort en 2017, Zygmunt Bauman était professeur émérite de sociologie à l’université de Leeds. Bauman a été honoré de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Theodor W. Adorno de la ville de Francfort-sur-le-Main (en 1998) et le prix Prince des Asturies, en 2013. Son oeuvre a été largement traduite en France. Bauman, peu avant de mourir, participa au collectif L’Âge de la régression (Premier Parallèle, 2017, « Folio », 2018). Ses deux derniers livres, Retrotopia et Des Étrangers à nos portes, ont paru respectivement en 2019 et 2020 aux éditions Premier Parallèle.

Revue de presse

« Avec Retrotopia que Bauman écrivit juste avant de mourir à l'âge de 91 ans, cette grande voix alerte une nouvelle fois sur les mécanismes et les dangers des replis identitaires, rappelle que le sort funeste des migrants est scellé au nôtre, et invite à dépasser la peur pour créer d'urgence de nouvelles utopies. » L'Obs

« Court, dense, inattendu, voilà un livre qui s’impose comme le testament d’un grand intellectuel européen. » Livres Hebdo

« Le livre testament du sociologue décédé en 2017, […][qui] y met en garde contre une "épidémie de nostalgie". » La Croix

« On y constate que le fameux sociologue polonais, exilé en Grande-Bretagne, n’avait rien perdu de son étonnante sagacité. », Brice Couturier, France Inter

« Quand nous constatons la liquéfaction des institutions sociales, c’est du Bauman. Quand nous ne savons plus où sont les pouvoirs mais que nous pouvons certifier qu’ils ne sont plus là où nous sommes, c’est du Bauman. » Jean Lebrun, France Inter

« Cet ouvrage éclaire brillamment les périls auxquels sont confrontées nos sociétés modernes. Sociétés rongées par une "épidémie de nostalgie". » Actualitté

« À la fin de sa vie, Bauman s’inquiétait du refus général de se confronter véritablement à un grand défi du nouveau siècle […]. Retrotopia, […] essai publié quelques mois après sa mort, […] peut être tenu pour son testament intellectuel. » Le Soir

« Sociologue, philosophe, penseur agile et inclassable, Bauman a achevé juste avant de mourir l'essai intitulé Retrotopia. Cette publication posthume confirme, si besoin était, l'extrême acuité de son regard. [...] Quels que soient les prises de distance et les désaccords que ce livre peut susciter, il faut s'y plonger sans hésitation. » Roger-Pol Droit, Le Monde

« Ni optimisme béat façon « croissante verte », ni collapsologie paralysante, mais de la lucidité exigeante face aux défis de notre temps. » Usbek et Rica

« Ce dernier essai du grand sociologue ne se limite pas à offrir des clés de compréhension : il constitue une mise en garde troublante dont on on pourra tirer de nombreux enseignements. Volume refermé, on reste sidéré par l'incroyable lucidité du penseur. » Livres critique