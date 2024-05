Zygmunt Bauman, Ma vie en fragments

« S'il existe un bon âge pour jauger sa vie et en faire le récit, c'est maintenant. » Zygmunt Bauman a bientôt soixante-dix ans lorsqu'il commence à écrire à ses filles pour leur raconter « le monde qui a existé avant qu'elles ne viennent au monde ».

Né, juif, en Pologne en 1925, le grand sociologue, qui qualifiait nos sociétés modernes de liquides, aura traversé un siècle marqué par l’antisémitisme, la guerre, le communisme et l’exil. Sa vie porte leur empreinte indélébile.

Il revient dans ces pages, avec une rare liberté de ton et sans aucune auto-complaisance, sur les épisodes majeurs de sa trajectoire personnelle : ses années d’enfance en Pologne; la Seconde Guerre mondiale et l’après-guerre ; sa vie dans la Pologne communiste et le départ forcé de son pays natal en 1968 – qu’il quitte tout d’abord pour Israël avant, très vite, de s’installer en Grande-Bretagne, où il vivra et enseignera jusqu’à la fin de sa vie.

En partie constitués de lettres initialement destinées à sa famille, qu’Izabela Wagner a soigneusement éditées, complétées et agencées, ces fragments de vie forment un récit autobiographique captivant, inséparable des réflexions de ce grand penseur sur certains des enjeux majeurs de l’époque : l’identité, l’antisémitisme et le totalitarisme. En cela, ils constituent un remarquable témoignage intellectuel et politique sur l’histoire du continent européen au XXe siècle.

Né en 1925, mort en 2017, Zygmunt Bauman était professeur émérite de sociologie à l’université de Leeds. Bauman a été honoré de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Theodor W. Adorno de la ville de Francfort-sur-le-Main (en 1998) et le prix Prince des Asturies, en 2013. Son oeuvre a été largement traduite en France. Bauman, peu avant de mourir, participa au collectif L’Âge de la régression (Premier Parallèle, 2017, « Folio », 2018). Ses deux derniers livres, Retrotopia et Des Étrangers à nos portes, ont paru respectivement en 2019 et 2020 aux éditions Premier Parallèle.

