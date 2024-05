Charles de Villers, Correspondance II, 1798-1816 (Monique Bernard & Nicolas Brucker éd.)

Poursuivant la vaste entreprise de transcription, annotation et édition de la correspondance de Charles de Villers (1765-1815), ce second volume complète et précise la connaissance des réseaux épistolaires qui s’ordonnent autour de cet intermédiaire culturel majeur. Parmi les correspondants, on compte des personnalités du monde politique, des professeurs et des savants, des écrivains, artistes et poètes, des professionnels du livre, des familiers enfin, amis de longue date ou parents. En lisant ces 248 lettres – parmi lesquelles 57 en allemand, dont nous procurons l’original suivi d’une traduction – on prend la mesure du rôle joué par Villers dans la période, tant par l’étendue que par la typologie des fonctions. On entre dans le détail des circonstances qui ont présidé à la genèse, la rédaction, la publication, la diffusion de ses ouvrages. On comprend aussi à quels usages variés se prête la communication épistolaire : demande ou remerciement, dans les courriers adressés aux autorités ; échange d’information, quand il faut répondre à un libraire sur un point précis portant sur un livre en cours d’impression ; échange d’idées ou de conseils, dans un cadre académique, avec des collègues de l’Institut ou de la Société des sciences de Göttingen ; nouvelles données ou reçues avec des proches. Du for privé à l’espace public, de la sphère familiale à la sphère politique, la correspondance se décline sur tous les tons et tous les modes, offrant de la figure centrale, Charles de Villers, un portrait contrasté et vivant.

Monique Bernard, docteur en littérature comparée, longtemps enseignante à l’université de Göttingen, a consacré à Charles de Villers de nombreux travaux, dont une thèse, soutenue en 1976, et une biographie intitulée Charles de Villers. De Boulay à Göttingen. Itinéraire d’un médiateur franco-allemand (2016-2018).

Nicolas Brucker, professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l’université de Lorraine, a étudié les médiations littéraires autour de 1800, notamment le cas de Charles de Villers. Avec Franziska Meier, il a co-dirigé l’ouvrage collectif Un homme, deux cultures. Charles de Villers entre France et Allemagne (1765-1815).

