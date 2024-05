Pierre Schaeffer, Caroline Grivellaro, À la recherche de Pierre Schaeffer – Portrait(s)

Nouvelle édition de l'ouvrage publié en 2014 par Mémoire de mondes.

Une vaste sélection de différents écrits théoriques, philosophiques et littéraires de Pierre Schaeffer, accompagnée de témoignages de diverses personnalités, constituant une entrée privilégiée dans l'univers multidimensionnel du compositeur, ingénieur, théoricien et homme de radio, dont l'ombre tutélaire se pose avec constance sur le paysage de la création sonore.En 1948, Pierre Schaeffer révolutionne le monde musical en inventant ce qu'il nomme la « musique concrète ». Son œuvre considérable repose sur une vision, une méthodologie, celle du chercheur, dont l'expérimentation inlassable a parcouru de nombreux espaces : ceux de la musique et de la théorie musicale, de la production radiophonique et audiovisuelle, de la création d'institutions, de la réflexion sur les médias, et enfin de la littérature.

Sa vie laisse des traces dans tous ces domaines et demeure d'une remarquable actualité.

À partir d'une sélection de ses écrits théoriques, philosophiques et littéraires, ce livre invite le lecteur à plonger dans l'univers de cet explorateur des temps modernes dont la pensée, toujours renouvelée et insoumise, dérangera souvent l'intelligentsia de son époque.



« L'esprit de cet ouvrage est de donner avant tout la parole à Pierre Schaeffer, un homme interdisciplinaire, à l'écoute des bruits du monde, en quête du sens de l'humain et de la nature de leurs échanges, et dans un perpétuel étonnement qui aiguillonnait sa recherche.

Il est considéré comme un anthropologue, un humaniste aux prises avec notre monde des machines, un esprit visionnaire, mais aussi un prophète inquiet, qui a engendré un enthousiasme et des rejets sans pareils. Il fut avant tout un esprit libre, un éclaireur, un phare. » — Jacqueline Schaeffer

Pierre Schaeffer (1910-1995), ingénieur, chercheur, théoricien, compositeur et écrivain français, est considéré comme l'inventeur de la musique concrète. Pionnier de la radio (fondateur du service de la recherche de l'ORTF, qu'il dirigea de 1960 à 1975), il a aussi été un créateur d'institutions : le Studio d'Essai de la Radio en 1942, le GRMC en 1951, devenu le GRM en 1958, la Sorafom et le Studio-Ecole pour les Africains en 1953, le Service de la Recherche de l'Ortf en 1960, et il a participé à la création de l'INA en 1975. Il a mené une réflexion non seulement sur la communication audiovisuelle, mais aussi et surtout sur la musique : son œuvre théorique est aussi importante que sa production musicale proprement dite.

Caroline Grivellaro est une musicienne française basée au Mexique.