Penser le style des littératures écrites et dessinées : pratiques de la greffe (Journée d'études, Sorbonne Université)

Programme

9h : Accueil des participant·es en salle D664 (RdC, St Jacques)



Conférence inaugurale

(Modération : Arianna Bocca-Pignoni)

9h30-10h30 : Azélie Fayolle (FNRS), « Soi-même par les autres : du style, du gaze et de la citation »

Échanges

Panel 1 – Voix plurielles, écriture chorale

(Modération : Arianna Bocca-Pignoni)



10h50-11h10 : Juan Jacobo Centanaro (Université de Tours), « Image et végétation exubérantes. Analyse d’un poème dessiné sur la violence en Colombie »



11h10-11h30 : Adrien Brussow (Université Paris 8), « Peut-on parler d’une giletjaunisation de la littérature ? »



11h30-11h55 : Pause



11h50-12h10 : Clara Cini (Sorbonne Université), « De soi aux autres, du transpersonnel au transdiscursif : oscillations dans la représentation du discours autre (RDA) dans l'œuvre d’Annie Ernaux. »



12h10-12h30 : Marion Ott (Université de Lorraine), « Esthétique de la farcissure et incorporation du “discours autre” dans Verre Cassé d’Alain Mabanckou et Za de Raharimanana »

12h30-13h : Échanges



13h-14h30 : Déjeuner



Panel 2 – Dessins et re-dessins

(Modération : Clara Cini)



14h30-14h50 : Norbert Danysz (Université Lyon 2), « L’ombre portée de Sergio Toppi sur la bande dessinée chinoise des années 1980 »



14h50-15h10 : Jean-Charles Andrieu de Lévis (Université du Québec en Outaouais), « Pratique du palimpseste en bande dessinée »



15h10-15h30 : Giorgio Busi Rizzi (Universiteit Gent), « Bande dessinée et IA générative : une machine à greffe ? »



15h30-15h50 : Échanges



15h50-16h10 : Pause



Panel 3 – Usages et propriétés du document

(Modération : Norbert Danysz)



16h15-16h35 : Arianna Bocca-Pignoni (Sorbonne Université), « Le cartel de musée, une citation scriptovisuelle dans la bande dessinée contemporaine : usages et variations stylistiques »



16h40-17h : Ammar Kandeel (Iremam, Aix-Marseille Université/CNRS), « L’histoire comme palimpseste dans la bande dessinée sur la Palestine. Réutilisations et appropriations politiques du “document” »



17h-17h20 : Échanges



Table ronde sur les enjeux de la recherche en stylisitique

(Modération : Natacha Czornyj-Béhal)



17h30-18h30 : Table ronde avec Irène Le Roy Ladurie (Université de Poitiers), Florent Perget (Université Paris-Cité), Astrée Ruciak (Sorbonne Université).

Inscriptions obligatoires par mail avant le 27 mai :

arianna.bocca[at]etu.sorbonne-universite.fr

clara.cini[at]sorbonne-universite.fr

norbert.danysz[at]univ-lyon2.fr