Marquis de Breteuil, Journal secret

Avant-propos de Henri-François de Breteuil

Édition de Dominique Paoli

Avec Henri, huitième marquis de Breteuil (1848-1916), nous sommes au cœur de la société aristocratique de « l’avant-siècle ». De son imposant manuscrit, nous avons retenu les années 1886-1889, marquées par l'affaire Boulanger qui mit en péril la fragile IIIe République.

Par sa position sociale et son goût prononcé pour la politique, Henri de Breteuil dévoile les dessous d'un conflit au cours duquel s'affrontent républicains, bonapartistes et royalistes. Intime des petits-fils de Louis-Philippe, il souhaite une restauration monarchique, mais se rend compte que le général n'est pas l'homme providentiel espéré.

Tout en suivant les rebondissements d'une crise de régime qui se déroule comme un excellent scénario, il brosse un tableau souvent mordant de la vie mondaine où têtes couronnées, princes, gentilshommes, grands bourgeois et hommes de pouvoir se croisent à la manière d'une comédie de mœurs.