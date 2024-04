Collectif, Kafka justicier ?

Morceaux choisis de Kafka présentés par Laura El Makki et Nathalie Wolff

Trad. de l'allemand (Autriche) par Jean-Pierre Lefebvre, Stéphane Pesnel et Dominique Tassel. Édition et préface de Laura El Makki et Nathalie Wolff.

Ouvrir un livre de Kafka, c’est arriver déjà trop tard : pénétrer dans un monde où le sujet est non seulement menacé mais d’emblée condamné. Les personnages, bien qu’abattus par cette ombre qui les dépasse, cherchent la plupart du temps à l’attraper ou à s’en défaire, opposant à l’implacabilité d’un système des résistances plus ou moins téméraires qui ouvrent progressivement, imperceptiblement, une brèche de lumière. C’est tout le paradoxe que ce corpus veut tenter de révéler : la possibilité, au cœur d’une obscurité irrémédiable, de trouver une forme d’issue.

Laura El Makki et Nathalie Wolff.



Le Procès, Dans la colonie pénitentiaire, Le Terrier… En six fragments, cette anthologie dessine un parcours singulier dans l’œuvre de Kafka. Un parcours prenant le parti, inattendu, de la lumière.

