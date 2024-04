Joris-Karl Huysmans, À vau-l'eau et autres récits drolatiques

Si l’écrivain Joris-Karl Huysmans (1848-1907) reste lu pour des textes représentatifs du décandentisme fin de siècle comme À rebours, une importante partie de son œuvre consistant dans des proses courtes est passée au second plan : poèmes de jeunesse, écrits sur l’art, nouvelles drolatiques. Parmi elles, juste avant son coup d’éclat À rebours, l’auteur a confectionné À vau-l’eau, récit à la fois drôle et sinistre des pérégrinations d’un terne fonctionnaire lancé dans Paris à la recherche d’un repas convenable.

Les Éditions des Lumières republient cette année cet étonnant « bijou noir », sujet sinon à l’oubli, du moins à une certaine minoration, et ce dès sa parution en 1883. L’auteur, bien avant sa conversion au catholicisme, y mêle humour grinçant et critique décapante de la société de son temps. Le texte est ici présenté dans une nouvelle édition, précédé d’une préface de Maxime Cochard et suivi de deux autres nouvelles drolatiques — Le coiffeur et Les habitués de café — où Huysmans promène dans Paris le raffinement de sa verve et son sens de la dérision.