Poésie & Instagram : poétique & politique d’un espace numérique contemporain (Paris Cité)

Programme



9h – Accueil des participant·es et présentation de la journée

La communauté des instapoétes·ses

modération : Heiata Julienne-Ista (U. Bordeaux Montaigne)

9h30 – Niels Penke (U. Siegen, Allemagne) – « Instapoetry as ‘emotional community’ » [en anglais]

10h – Camille Bloomfield (U. Paris Cité) – « L’enquête “Poésie & instagram : profils, pratiques et productions” : quelques résultats. »

10h30 – pause

Instacréations

modération : Pascal Mougin (CERILAC, U. Paris Cité)

11h00 – Zoé Besmond de Senneville (artiste) – « En faire quelque chose » (projet en cours) – performance

11h30 – « Instanormes, instaformes – entre le réseau et les autres formes poétiques, allers-retours et influences” », table ronde animée par Caroline Giraud (poétesse), avec FX @sousletoitdu5 (organisateur du concours le Puy Poétique), Floriane Joseph (poétesse et chercheuse, Univ. Lille), Sélia Louise Château (poétesse, membre de @poetesses.gang).

12h30 – Cécile Châtelet (UC Louvain – Saint-Louis – Bruxelles) et Marion Siéfert (dramaturge) : « Discussion autour de _jeanne_dark_, une création sur Instagram »

13h – déjeuner

Pratiques et politiques

14h30 – Gaëlle Théval (U. de Rouen) – « De la poésie sauvage sur Instagram ? des écritures de rues à l’espace numérique »

15h00 – Clara Zgola (U. libre de Bruxelles, Belgique) – « Poésie intersectionnelle : politiques de visibilité et affects féministes »

15h30 – pause

Poétiques de résistances quotidiennes

(modération Liza Hammar)

16h00 – Marc Jahjah (artiste, U. de Nantes) & Lou Dimay (artiste) : « Performance hypnographique »

16h30 – « Pouvoir et tactiques de résistances poétiques sur Instagram », table ronde animée par Liza Hammar (UQaM), avec Selim-a Atallah (poétes·se, U. de Cergy), Clara Paris (UQaM), Maymouna Baradji (Beaux-Arts de Marseille)

17h30 – Discussions et clôture de la journée

Cet événement a reçu le soutien de l’appel à projets Animations Scientifique de la faculté Sociétés & Humanités d’Université Paris Cité, ainsi que du laboratoire LAMO de l’Université de Nantes.