Edmond Rostand, La Dernière Nuit de Don Juan

Édition de Bertrand Degott

Entraîné aux Enfers par la Statue du Commandeur, que devient Don Juan ?

Edmond Rostand nous le fait retrouver dix ans plus tard, dans un palais de Venise, prêt à se rendre au bal. Mais un montreur de marionnettes le contraint à revoir ses plans. Au cours d’une longue nuit de bataille avec le Diable, qui se révèle être aussi un face-à-face avec lui-même, Don Juan doit affronter chacune de ses anciennes conquêtes, mille et trois Ombres portant toutes « la rose, le manteau, le masque et l’éventail ».

Après le feu d’artifice de Cyrano de Bergerac (1897), les fêtes et les fastes de L’Aiglon (1900) et de Chantecler (1910), La Dernière Nuit de Don Juan, publiée après la mort d’Edmond Rostand, brille d’une lueur crépusculaire. Il est temps de redécouvrir ce chef-d’œuvre oublié où vacille le mythe d’un séducteur impénitent.



Ce volume contient un cahier hors texte en couleurs présentant des documents inédits (croquis et pages manuscrites d’Edmond Rostand).