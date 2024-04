Pierre Corneille, Le Menteur (Bac 2025)

Dossier de Mathilde Morinet

Fieffé menteur et conteur de talent, Dorante, à peine débarqué à Paris, a « déjà querelle, amour et mariage » ! C’est sans compter la ruse de ses propres victimes, Clarice et Lucrèce, qui manient également l’art de duper…

Comédie savoureuse de Corneille, Le Menteur met en scène un imbroglio où s’enchaînent quiproquos et reparties irrésistibles.



Tout pour comprendre

• Notes lexicales

• Biographie de l’auteur

• Contexte historique et culturel

• Genèse et genre de l’œuvre

• Chronologie et carte mentale

Mensonge et comédie

• Analyse du parcours

• Le parcours dans l’œuvre

• Groupement de 6 textes

• Histoire des arts

Vers le bac

• 3 explications linéaires guidées de l’œuvre

• 3 explications de textes du groupement

• Sujets de dissertation et de commentaire guidés

• Termes d’analyse littéraire.