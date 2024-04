Marcel Proust, Le Côté de Guermantes (Y. Murakami, éd.)

« Mais ici, dans le premier salon du faubourg Saint-Germain, dans la galerie obscure, il n’y avait qu’eux. Ils étaient, en une matière précieuse, les colonnes qui soutenaient le temple. » Troisième volet d’À la recherche du temps perdu, Le Côté de Guermantes est un roman de l’ascension sociale. Orchestré autour du nom et de la personne de la duchesse de Guermantes, il retrace l’intégration progressive et désenchantée du héros bourgeois au faubourg Saint-Germain. Ouvert par une installation dans la propriété parisienne des Guermantes, il évoque la succession de rêveries perdues sur ce nom, explore le monde des domestiques, de l’aristocratie, du théâtre, de l’armée et des médecins. C’est l’amour du détail qui impressionna le plus les premiers lecteurs du Côté de Guermantes, publié en deux volumes en 1920-1921. Proust s’y fait l’observateur minutieux d’une noblesse aveugle à son propre déclin, et livre une formidable « fresque composée de miniatures » où, déjà, affleurent les pressentiments secrets de bouleversements à venir.



Édition de Yuji Murakami.