Michel Chaillou, Elogio del démodé (Introduzione e traduzione con testo a fronte a cura di Chiara Rolla)

Inventeur de l’étiquette « extrême contemporain », Michel Chaillou (1930-2013) est un écrivain qui occupe une place importante dans la prose française contemporaine. Il est l'auteur d'une trentaine de textes qui touchent et croisent différents genres et qui couvrent la période qui va de 1968 (Jonathamour, Seuil) jusqu’à 2013 (L'Hypothèse de l'ombre, Gallimard). En 2012, il publie Éloge du démodé, véritable manifeste poétique et testament littéraire et spirituel. Il s'agit d’une réflexion sur une conception "politique" du temps, une attitude existentielle – le démodé - qui permet à l'auteur de mieux saisir les mutations du présent et de le vivre pleinement.

Le regard est celui d'un octogénaire à l'âme vive et curieuse qui observe avec un certain désenchantement ses contemporains, incapables de capter les murmures du passé, le brouhaha des choses appartenant à des époques révolues. Derrière une atmosphère apparemment badine, le texte se fait le porte-parole d'attaques à peine déguisées contre une époque, un modus vivendi et des étiquettes - l'extrême contemporain et le postmoderne - responsables, selon lui, de l'inquiétude et du désarroi actuels causés par le désintérêt pour l'implicite et le silence au profit de la clameur de l'explicite. «Un refus d’être dans la course, de participer avec armes et bagages à cette poursuite échevelée de la modernité qui caractérise tant notre époque tonitruante. […] Ne pas vouloir se rendre exclusivement contemporain de son siècle, mais retourner aussi vers d’autres.»

C'est ainsi que Chaillou résume dans la quatrième de couverture le démodé dont il a tissé l'éloge : il ne s'agit pas de présomption ou d’un sentiment de supériorité, mais d'une invitation à jouir de la lenteur, de l'instant, de l'écoute et de l'attention aux détails apparemment insignifiants mais en réalité porteurs de vies et d'idées toujours vivantes dans le présent.