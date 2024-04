Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non (Bac 2025)

« C’est bien, ça. » Telle est la phrase banale que deux amis vont disséquer, tordre et interpréter, jusqu’à la rupture. Si la dispute est un thème récurrent au théâtre, elle provoque sous la plume de Nathalie Sarraute un malaise irrésistible. Drame du soupçon par excellence, Pour un oui ou pour un non pose une question simple : qui, du langage ou du silence, creuse le vide le plus menaçant ?



A retenir : Repères chronologiques ; Nathalie Sarraute et son temps ; Résumé de la pièce ; Les thèmes clés de Pour un oui ou pour un non

Dossier sur l’œuvre et sur le parcours associé, « Théâtre et dispute » :

• Pourquoi lire Pour un oui ou pour un non aujourd’hui ?

• Histoire littéraire et présentation de Pour un oui ou pour un non

• Les mots importants de la pièce

• Deux groupements de textes

• Prolongements artistiques

• Exercices d’appropriation

• Points de méthode



De nombreux exercices rédigés et guidées pour préparer l’écrit (le commentaire, la contraction de texte, l’essai, la dissertation) et l’oral du Bac (les analyses linéaires et la grammaire).

