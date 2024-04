Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour (Bac 2025)

Annotations de Nathalie Marinier

Dossier d'Anne Princen

Pris au piège de leur orgueil, Camille et Perdican inventent de cruels stratagèmes pour ne pas s’avouer leurs sentiments. Mais quand on se moque de l’amour, il se venge…

Dans cette pièce d’une lucidité désenchantée, les jeux du cœur et de la parole traduisent l’intensité sublime de la passion adolescente.



Tout pour comprendre

• Notes lexicales

• Biographie de l’auteur

• Contexte historique et culturel

• Genèse et genre de l’œuvre

• Chronologie et carte mentale

Les jeux du cœur et de la parole

• Analyse du parcours

• Le parcours dans l’œuvre

• Groupement de 6 textes

• Histoire des arts

Vers le bac

• 6 explications linéaires guidées

• Sujets de dissertation et de commentaire guidés

• Parler de l’oeuvre en entretien

• Termes d’analyse littéraire

• Méthodologie