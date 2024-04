Vladimir Nabokov, La Tragédie de Monsieur Morn

Théâtre. Traduit du russe et présenté par Sophie Bernard-Léger et Daria Sinichkina

Dans un pays imaginaire, un roi prend le pouvoir après une guerre civile et œuvre à l’épanouissement de la culture, des sciences et des arts. Personne ne connaît son nom ni son visage. Son rival, guide intellectuel des radicaux, rêve d’une revanche. Pendant ce temps se joue un drame domestique : un ancien rebelle revenu d’exil découvre que sa femme est amoureuse d’un certain Monsieur Morn…

En dépit de sa tonalité parodique, signature bien connue de Nabokov, cette pièce aux accents shakespeariens est une tragédie à part entière, écho poignant d’un drame personnel (le père de Nabokov fut assassiné en 1922), dans le sillage de la révolution russe et de la guerre civile.

Inédite en français, La Tragédie de Monsieur Morn a été écrite durant l’hiver 1923-1924. Elle n’a été ni jouée ni publiée du vivant de l’auteur.

Début de la pièce…