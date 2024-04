Éric Fougère

Des îles en littérature. Une bibliothèque ouverte à tous les vents

Paris, Classiques Garnier, Géographies du monde, 2024

L’île est un lieu qui non seulement donne à rêver mais encore à penser. Distante et distincte, elle est tour à tour isoloir, observatoire ou conservatoire, et laboratoire : autant de fonctions qui justifient sa présence au sein d’utopies et de romans qui s’intéressent à la question des limites.

