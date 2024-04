Philippe Chevallier, Michel Foucault et le christianisme

Des premiers rites baptismaux à la confession moderne, le christianisme marqua toute l'œuvre de Michel Foucault, aiguillée par notre actualité: comprendre le rapport que nous avons aujourd'hui à nous-mêmes et à notre sexualité demande de s'interroger sur la volonté de vérité que la culture chrétienne a instaurée depuis l'Antiquité. Que faut-il dire et manifester de soi pour connaître son désir, orienter sa vie, être guéri ou sauvé? Ce livre propose une lecture critique de l'ensemble des lectures chrétiennes de Foucault, d'Histoire de la folie au grand livre posthume Les Aveux de la chair, enrichie par les archives du philosophe. Ni chronologique ni thématique, ce parcours espère retrouver la logique d'un travail: une manière singulière de lire et de traduire les textes à partir d'un questionnement philosophique. Loin de l'image facile d'un christianisme ascétique et intransigeant, Foucault définit l'originalité chrétienne comme la reconnaissance paradoxale d'un rapport précaire à la vérité.

Sommaire :

Remerciements

Michel Foucault, bibliographie

Introduction

Première partie : Le christianisme comme objet historique : une question de méthode

Chapitre 1 : Définition du modèle stratégique

Chapitre 2 : Le christianisme au risque de l'analyse stratégique

Chapitre 3 : Foucault et l'historiographie de l'Antiquité tardive

Deuxième partie : Une lecture singulière des Pères

Chapitre 4 : Le christianisme dans le texte

Chapitre 5 : Conséquences sur l'usage des textes : traduire les Pères

Chapitre 6 : Vers une " anarchéologie " du christianisme

Troisième partie : Une interprétation du christianisme comme voie moyenne

Chapitre 7 : Le christianisme comme Orient perdu

Chapitre 8 : La relève d'un temps précaire

Chapitre 9 : Les Aveux, enfin

Conclusion

Annexe – Tables des matières des différentes versions des Aveux de la chair dans l'archive

Bibliographie sélective