Surréalisme. Le Grand Jeu (Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne)

Première exposition thématique consacrée au Surréalisme au MCBA depuis 1987, ce projet transhistorique interroge l’actualité sans précédent de ce mouvement majeur de l’histoire de l’art, qui, jeune centenaire, ne semble pas avoir pris une ride.

2024 marque le centenaire du premier manifeste du Surréalisme, texte programmatique qui a engendré l’une des révolutions artistiques majeures du 20e siècle. Dans ce contexte, le MCBA organise la première exposition thématique consacrée à ce mouvement à Lausanne depuis 1987 et en interroge l’actualité sans précédent à travers le prisme du jeu.

D’abord présent comme activité informelle qui cimente la sociabilité surréaliste, le jeu cristallise la naissance d’une pensée collective définie par un renversement des valeurs traditionnelles, la mise au ban des règles anciennes et l’invention de nouvelles manières de créer.

Rassemblant plus de soixante artistes historiques et contemporains, l’exposition emprunte son titre à une revue publiée à la fin des années 1920 par un jeune groupe d’artistes français dissident du Surréalisme qui refuse avec véhémence de se rallier au mouvement d’André Breton. Ce conflit est symptomatique du mouvement, qui se diffracte et se reconfigure au gré des passions, des frictions, et des amitiés, faisant de chacun.e tour à tour un.e adept.e ou un.e rebelle.

Consacré au parcours historique, le premier étage aborde le jeu dans ses multiples aspects, tant récréatif que subversif ou critique et montre à quel point celui-ci a constitué un mode d’être au monde et un moyen de négociation entre le réel et l’imaginaire, le communicable et l’incommunicable. Dans cet espace de liberté contrainte que constitue le jeu, il s’agit avant tout de rendre compte de l’exaltation créatrice mise en œuvre par les surréalistes.

L’exposition se poursuit au deuxième étage avec des invitations faites à des artistes contemporain.e.s de poursuivre l’élan de cet esprit libertaire qui a bouleversé tant notre manière d’envisager le corps que le langage ou les objets. En effet, s’il s’est auto-proclamé révolutionnaire, le Surréalisme s’est progressivement diffusé dans la société au point d’intégrer notre vocabulaire courant. À travers notre regard d’aujourd’hui, il ne cesse de questionner notre imagination et ses représentations.

Commissariat:

Juri Steiner, directeur, MCBA, Pierre-Henri Foulon, conservateur art contemporain, MCBA,

assistés de Paolo Baggi, collaborateur scientifique externe et Eleonora Del Duca, collaboratrice scientifique, MCBA

Consulter le guide de visite…

—

Saison Surréaliste

Plateforme, le quartier des musées lausannois, 10 célèbre les 100 ans du Surréalisme

En 2024, les trois musées Plateforme 10, le MCBA, Photo Elysée et le mudac s’associent pour une saison surréaliste exceptionnelle.