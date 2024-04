Les utopies que nous vivons. Fiction et anthropologie (EHESS, Paris, & en ligne)

Les utopies que nous vivons - LAP | UMR 8177 CNRS-EHESS

Quatrième séance

Fiction et anthropologie

mardi 23 avril (16h -19 h, salle BS1_28), EHESS, 54 bld. Raspail

co-animée par Mara Magda Maftei, Chiara Palermo, Emmanuel Picavet,

Invités :

Nicolas Jaoul, CNRS

Lionel Obadia, Professeur, Université Lyon 2 France

Olivier Remaud, Directeur d’études, EHESS

Olivia Rosenthal, écrivaine et Professeure à l’Université Paris 8

—

Résumé intervention Nicolas Jaoul

Penser avec « L’équilibre du monde » de Rohinton Mistry, entre réalisme et transgression.

Prenant en défaut une posture scientifique qui consiste à voir chez les écrivains de grands ethnographes, le roman dont il sera question ne repose sur aucune enquête. A partir de l’expérience vécue de deux travailleurs migrants dalits pendant l’état d’urgence, il permet cependant de sonder les failles de la démocratie indienne, qui à quelques exceptions près ont peu intéressé les spécialistes de l'Inde jusqu’à une période très récente. Dès lors qu’écriture littéraire et scientifique sont amenées à se croiser et s’influencer, il est donc utile de réfléchir à toutes les implications de cette perméabilité, ce qui sous-tend un questionnement sur les frontières des sciences sociales et sur les enjeux d’une ouverture des sciences sociales à l’extra-disciplinarité. Dans ce roman, un misérabilisme teinté de pessimisme côtoie des moments de grâce pleins d’espoir et de rédemptions à la fois possibles et fragiles. Cette écriture littéraire offre ainsi matière à réflexion pour l’anthropologie politique, non pas tant comme modèle d’ethnographie, mais comme tentative de penser l’émancipation en tant que dimension constitutive du « réel ».

—

Résumé intervention Lionel Obadia

Des Robots et des humains, le Futur est-il déjà là ?

Sur la base d’une étude anthropologique, celle des imaginaires collectifs autour des robots dans une perspective transhistorique et transculturelle, mais aussi des imaginaires des roboticiens (étudiés dans leur contexte d’exercice, i.e. les laboratoires), cette contribution propose de mettre en lumière les effets d’utopie et de réalité dans les discours actuels sur les frontières de l’humain et leur dépassement par l’IA et la robotique. D’où il ressort qu’entre les poétiques de l’imagination des « post-humains » et les politiques de fabrication de « machines à comportement », la frontière n’est ni si évidente, ni si ténue.

—

Dialogue avec Olivier Remaud et avec Olivia Rosenthal

—

Références bibliographiques :

· Nicolas Jaoul and Alpa Shah, Adivasi and Dalit political pathways in India, Theme Section, Focaal n°76, Bergahn Books: 1-70, 2016;

· Lionel Obadia, L’au-delà, penser la vie après la mort à travers l’histoire et les cultures (Eyrolles, 2024) ; La spiritualité (La découverte, collection « Repères », 2023) ;

· Olivier Remaud, Quand les montagnes dansent, Actes Sud, 2023 ; Penser comme un iceberg, Actes Sud, 2020 (réédition Babel poche, 2023) ;

Olivia Rosenthal, Que font les rennes après Noël ?, Editions Verticales, 2010; Un singe à ma fenêtre, Editions Verticales, 2022.

—

Lien zoom :

https://pantheonsorbonne.zoom.us/j/92978147096?pwd=dHRGVGg0Q2xUUXdrOVBrKytjUWR4Zz09

ID de réunion: 929 7814 7096

Code secret: 432220