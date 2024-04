Maître de conférences associé à mi-temps en études théâtrales (Nice)

L’Enseignant/e chercheur/chercheuse associé/e (MAST) à l’équipe sera chargé·e de développer et d’assurer le suivi des partenariats nécessaires au maintien et au renforcement des articulations formation/recherche/action théâtrale et culturelle. Elle ou il devra entretenir constamment des liens solides, favorisant des circulations fréquentes et agiles, entre l’université et les structures coeur de métier de notre secteur d’activité, mais aussi entre l’université et des structures d’autres secteurs dans lesquelles la médiation théâtrale présente un réel potentiel de développement ou tient déjà un rôle important.

Pour ce renforcement des articulations, elle ou il entretiendra la dynamique issue des relations et projets tissés ces trois dernières années dans un esprit de renouvellement et d’amélioration permanent, et cherchera, en concertation avec les projets de développement stratégiques de notre université et en particulier de l’EUR CREATES, à tisser de nouvelles relations attractives pour le rayonnement de nos formations et aidantes pour l’insertion professionnelle des étudiant·es, aussi bien sûr le territoire azuréen, qu’au niveau régional, national et international.

Elle ou il se chargera des partenariats et conventions spécifiques avec les écoles d’art, en particulier du parcours ADS-théâtre convention Conservatoire, et de la mise en oeuvre des programmes de mobilités croisées entre les étudiant·es du master Arts et des écoles supérieures de théâtre de l’université MIT-ADT de Pune (Inde) et du Centro de Artes Celia Helena de Sao Paulo (Brésil). Elle ou il participera activement aux missions de promotion et de communication ayant pour objectif d’assurer la bonne visibilité des spécificités de l’offre de formation d’UniCA à l’échelle locale, nationale et internationale, en veillant à ce que nos formations soient correctement répertoriées et décrites par les différents lieux ressources (dont le Centre National du Théâtre et les salons généralistes).

Missions d’enseignement :

L’Enseignant/e chercheur/chercheuse associé/e (MAST) assurera des enseignements au sein des formations en études théâtrales du portail LLAC et de l’EUR CREATES.

• La ou le collègue MAST prendra en charge prioritairement les enseignements de la licence arts du spectacle consacrés à l’initiation aux pratiques et à la découverte des métiers.

• Elle ou il prendra en charge la supervision pédagogique de l’ensemble des stages et des projets qui, dans la nouvelle offre de formation, interviennent à tous les niveaux du cursus en études théâtrales, du L1 au M2, et vont de la découverte de la diversité des métiers et du fonctionnement du secteur théâtral (en France et à l’étranger) à la conception de projets innovants articulant recherche et

création au niveau du master.

- Au niveau licence, elle ou il accompagnera les étudiant·es à la recherche des stages obligatoires de découverte du milieu professionnel, encadrera ces stages en lien avec les entreprises, prendra en charge l’enseignement méthodologique sur les objectifs des apprentissages par immersion en milieu professionnel, la valorisation de l’apport des stages, la rédaction des rapports, et la présentation orale des compétences acquises par l’expérience de terrain.

- Au niveau master (parcours « Nouvelles écritures théâtrales : recherche et création »), elle ou il accompagnera les étudiant·es dans la formulation de projets de stage problématisés et articulés avec le projet personnel de recherche ou de création. Elle ou il les conseillera et les soutiendra dans la recherche de structures en adéquation avec leur projet, et les conduira à mener, dans le cadre de leur stage, une réflexion sur les modalités scientifiques de la production de traces, de documentations et de données de la création, notamment à l’aide des outils numériques.

• Elle ou il participera enfin à l’encadrement des PPR-création proposés par le parcours « Nouvelles Écritures Théâtrales : recherche et création » d’UniCA. Elle ou il pourra faire bénéficier de son réseau professionnel les étudiants qui optent pour cette option et doivent produire, dans le cadre de leur mémoire, une réalisation artistique scientifiquement informée.

Missions de recherche :

La ou le collègue MAST s’investira pleinement dans les activités scientifiques du laboratoire de recherche CTELA, dans les axes thématiques et projets transversaux de l’EUR CREATES d’UniCA. Elle ou il veillera notamment à articuler ses activités et ses projets avec les approches scientifiques et les projets de recherche en arts du spectacle du laboratoire. Elle ou il contribuera à renforcer le dialogue et le compagnonnage entre recherche et production artistique professionnelle, et à concevoir et mettre en oeuvre des projets de recherche-création, de recherche-action qui reposent sur des méthodes expérimentales passant par la pratique, ainsi que des projets de sciences participatives qui comportent des volets de recherche appliquée. Elle ou il participera en particulier aux projets :

• sur les processus de création dramatique et scénique reposant sur des dialogues intersectoriels (arts et sciences, sciences participatives, inter et pluridisciplinarité),

• sur l’épistémologie des différents types d’articulation entre recherche et création en arts du spectacle (recherche-création, recherche-action, recherche créative, création artistique scientifiquement informée),

• sur les innovations et les mutations actuelles des pratiques, les phénomènes interartistiques et intermédiaux.

Profil recherché

- Une bonne connaissance des pratiques professionnelles dans le domaine des arts du spectacle

- Une pratique théâtrale professionnelle affirmée

- Une bonne connaissance des réseaux régionaux, nationaux et internationaux

- Une expérience du montage de projets culturels et artistiques à l’échelle nationale

- Un intérêt effectif pour les travaux des laboratoires de recherche d’UniCA (le CTELA en particulier) et pour l’articulation entre recherche, formation, et création

- Une expérience de recherche en études théâtrales, notamment une expérience de recherche-création serait un atout appréciable.

Description de la composante

L’École Universitaire de Recherche pluridisciplinaire « Arts et Humanités » CREATES (Créativité Transformation Émergences) couvre la formation et la recherche des sciences humaines et sociales en se distinguant par son étendue disciplinaire : arts, littérature, langues, cultures et civilisations, philosophie, épistémologie, sciences de l’information et de la communication, linguistique, histoire et archéologie, anthropologie et ethnologie, sociologie, sciences de gestion et du management, psychologie. Seule École Universitaire de Recherche du territoire centrée sur la créativité, elle inclut également dans son périmètre la recherche artistique. Elle fédère 9 départements de formation et de recherche, 7 écoles d'art, l’École doctorale SHAL "Sociétés, Humanités, Arts et Lettres", 8 laboratoires de recherche, et s’appuie sur la Maison des Sciences Humaines et Sociales (MSHS).

https://creates.univ-cotedazur.fr

Description de l’unité de recherche

Le CTELA poursuit et approfondit l’approche épistémologique comme fil rouge de ses recherches collectives et de sa politique scientifique. Il accueille une diversité de sections CNU (8-9-10-11-18-73) et permet ainsi la transdisciplinarité entre danse, littérature, musique, poésie et théâtre, ainsi que leurs relations avec les arts visuels et numériques, le cinéma et la photographie. La diversité des démarches caractérise et enrichit les activités scientifiques individuelles et collectives des membres du centre. Le spectre large des recherches en arts et en littérature est représenté par les travaux des chercheuses et chercheurs, doctorantes et doctorants en recherche-création, performance, théorie et pratique de la création, recherche conduite par la pratique, théories en studio et improvisation.

https://ctel.univ-cotedazur.fr/

Modalités de candidatures :

Les personnes intéressées devront envoyer leur dossier de candidature avec toutes les pièces justificatives à :

• brigitte.joinnault@univ-cotedazur.fr ; stephane.herve@univ-cotedazur.fr ; emanuele.de-luca@univ-cotedazur.fr ; virginie.sessa@univ-cotedazur.fr

avant le 7 mai 2024 16h00 (heure de Paris).

Plus d’information sur notre site internet (notamment sur les documents à fournir) https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/pourquoi-nous-rejoindre/enseignants-chercheurs-associes

Contacts :

• Questions relatives à l’aspect recherche : brigitte.joinnault@univ-cotedazur.fr

• Questions relatives à l’aspect enseignement :

stephane.herve@univ-cotedazur.fr ; emanuele.de-luca@univ-cotedazur.fr

• Questions administratives : drh.enseignants@univ-cotedazur.fr et campus-carlone.rh@univ-cotedazur.fr