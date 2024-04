Cahiers de l'Herne : Italo Calvino (C. Mileschi & M. Rueff, dir.)

Cahiers de l'Herne : Italo Calvino

Sous la direction de Christophe Mileschi et Martin Rueff

En France, le nom d’Italo Calvino est connu essentiellement pour sa trilogie héraldique que composent Le Vicomte pourfendu, Le Baron perché et Le Chevalier inexistant, mais la diversité de son œuvre, utilisant avec une finesse remarquable tous les genres et tous les styles, reste encore trop méconnue. On compte très peu d’outils et de trop rares entreprises critiques pour s’orienter dans une production extraordinairement diverse, quantitativement considérable (l’équivalent de 7 volumes de la Pléiade), et couvrant près d’un demi-siècle. Ce Cahier de L’Herne souhaite poser de nouveaux repères et proposer des approches inédites afin d’en renouveler la réception critique.

À tout le moins, il permettra d’approfondir la connaissance de l’œuvre de Calvino en multipliant les témoignages d’amis (Pasolini, Ginzburg, Agamben), les analyses critiques de spécialistes français et italiens (Philippe Daros, Mario Barenghi, Luca Baranelli, Fabio Gambaro), les textes d’écrivains contemporains (Marcel Bénabou, Hervé Le Tellier, Yannick Haenel) et les textes inédits de Calvino, qui témoignent de son travail total et du regard critique qu’il porte à l’actualité de son siècle.

