Journée d’information pour le PhD en études Francophones à l’Université de Miami en Floride (en ligne)

Le Département de Lettres Modernes et de Linguistique Michel Bowman Underwood de l'Université de Miami en Floride tient une journée porte ouverte le 26 avril sur zoom.

Il s'agira d'informer les potentiels étudiants désireux de poursuivre un PhD en Literary, Cultural, and Linguistic Studies (options: Littérature et Linguistique Français) des possibilités d'admission et des modalités de candidature pour la rentrée 2024-2025.

L'université offre à tout étudiant admis une inscription gratuite pendant cinq ans, une bourse de $28000 annuelle (qui augmentera à partir de la rentrée 2024-2025), et une assurance santé couverte à 100%.

Patoimbasba Nikiema

Assistant Professor of French and Francophone Studies / Global Black and Afropean Studies

The Michele Bowman Underwood Department of Modern Languages and Linguistics

University of Miami (Florida)