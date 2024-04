Guilain Chaussard, La Vierge et l'archange

Consacré à l’œuvre de Terrence Malick, cet ouvrage en explore les implications métaphysiques, jugées essentielles, à travers trois films éloignés dans le temps mais qui forment ensemble une trilogie : La Ligne rouge, The Tree of Life et Voyage of Time. Fondé avant tout sur une approche esthétique, le livre montre comment le sens de l’œuvre et les références qu’elle mobilise sont toujours travaillés par le cinéaste en des termes proprement cinématographiques qui requièrent, pour être véritablement mis au jour, une analyse attentive à l’image et à ses tensions avec les éléments sonores. On y rattache les films de Malick, lorsque cela permet de les éclairer, à une pluralité de sources (philosophiques, théologiques, littéraires, picturales, musicales ou encore filmiques) qui puisent pour l’essentiel dans la tradition platonico-chrétienne et le romantisme, ainsi que dans la philosophie et la théosophie d’Orient. Les développements et les analyses qu’il comporte, bien que mobilisant parfois des notions complexes, ne sont jamais opaques et restent toujours en prise avec la matière esthétique des films analysés. L’ouvrage a ainsi pour vocation première de rendre plus accessible cette œuvre originale mais largement incomprise à son public.

Table des matières

Premier chapitre : La ligne rouge : les rouages de la lutte et de l'amour

Introduction

La dualité de la nature

La vision fraternelle

Le "rocher" du monde, entre enfer et cieux

Le calme et l'immortalité

Les formes de la Nature

La question sans réponse

Les interventions de la lumière

La mort comme gloire

Deuxième chapitre : The Tree of Life : le règne de la grâce

Introduction

La porte mystique

Les fondements d'ascèse

Origine et récit de la lumière

L'Arbre cosmique

Le guide de l'âme

La rive de l'éternité

Troisième chapitre : Voyage of Time : de la feuille à l'arbre

Introduction

Déréliction et réponse de la lumière

Sonorités, couleurs et formes de la Providence

La phase expansive : émerveillement

La rétractation : abattement

L'enfant de la Providence

La fin du voyage : retour à la source.