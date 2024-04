Laure Astourian, The Ethnographic Optic. Jean Rouch, Chris Marker, Alain Resnais, and the Turn Inward in 1960s French Cinema

The Ethnographic Optic retrace le rôle de l'ethnographie dans le cinéma français des années 1960 (Nouvelle Vague, cinéma vérité) dans le contexte du déclin de l'empire colonial français.

Sommaire :

1. The Ethnographer's Alibi: The Limits of Shared Narration in Jean Rouch's Moi, un Noir

2. "Moi, un Blanc": Jean Rouch's "Parisian Period," from La pyramide humaine to Petit à Petit

3. Missed Connection: Paris in Chris Marker's Le joli mai and La jetée

4. Seeing Double: Algeria and France in Alain Resnais's Muriel

Accéder à l'ouvrage sur Google Books…

Laure Astourian est maîtresse de conférences à l'université Bentley (Massachusetts).