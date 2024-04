Contrat postdoctoral associé à la chaire "Études littéraires de genre" (ENS Lyon)

Appel à candidatures - contrat postdoctoral

Contrat postdoctoral associé à la chaire « études littéraires de genre »

Programme de recherche : « Études littéraires de genre » (ANR)

Responsable : Camille Islert (ENS de Lyon, HiSoMA)

Type de contrat : CDD

Quotité : temps plein

Durée : 12 mois

Date début de mission :

1er septembre 2024 au 31 aout 2025

Employeur : ENS de Lyon

Lieu : ENS de Lyon

Estimation du salaire : 2750 € (traitement brut)

Mission du contrat

Participation aux activités du laboratoire HiSoMA, et à l’organisation d’événements dans le cadre de la bourse ANR « études littéraires de genre », en collaboration avec Camille Islert.

Poursuite d’une recherche postdoctorale dont le projet aura été préalablement exposé. Ce projet de recherche devra s’intégrer notamment dans le thème 3 de l’axe B du laboratoire HiSoMA, « réception des cultures du passé ». Les recherches postdoctorales devront porter sur la réception de l’Antiquité dans la littérature de l’époque moderne à l’aune des enjeux soulevés par les études de genre.

- Réception et enjeux de la relecture de l’Antiquité dans la détermination des catégories du masculin et du féminin en littérature.

- Mythopoétique, étude de l’évolution de la réception de figures antiques à l’époque moderne au prisme du genre.

- Traductions et réécritures, modulations des sources et enjeux socio-historiques et littéraires.

Descriptif du projet

Ce contrat postdoctoral s’inscrit dans le cadre de la chaire « Études littéraires de genre » associée au laboratoire HiSoMA. Il est financé par l’ANR dont la porteuse principale est Camille Islert.

Compétences requises

- Le ou la candidat-e est titulaire d’un doctorat en littérature (lettres modernes ou lettres classiques).

- Le ou la candidate doit avoir obtenu son doctorat depuis moins de cinq ans à la date du début du contrat.

Profil du ou de la candidat-e

- Le ou la candidate est titulaire d’un doctorat en littérature.

- Le ou la candidate est spécialiste des questions de genre en littérature, intéressé.e par les question de réception du monde antique à l’époque moderne, notamment au XIXe siècle (mais pas uniquement).

- Le ou la candidate est intéressée par les enjeux d’intertextualité, de réécriture et de traduction.

- La maîtrise d’une langue ancienne est un plus mais n’est pas requise.

Candidatures

Les dossiers de candidature sont à envoyer à camille.islert@ens-lyon.fr pour le 10 mai 2024 au plus tard.

Pièces à joindre au dossier :

- Pièce d’identité avec photographie (carte d’identité, passeport)

- Diplôme de doctorat ou équivalent

- Copie du rapport de soutenance

- Projet de recherche postdoctorale (3 pages environ)

- Un CV avec mention des activités scientifiques

Modalités d’audition

Seul-e-s seront convoqué-e-s en audition les candidat-es préalablement sélectionné-es sur dossier par la commission de sélection.

Durée : 30 minutes d'audition dont 15 min de présentation et 15 min d'échanges.

Audition non publique.