Vita Latina, n° 204

La revue Vita Latina vient d'entrer au catalogue de la plateforme OpenEdition Journals.

La création du site internet de la revue, réalisée grâce à la collaboration de notre équipe et des équipes d’OpenEdition dont nous saluons le travail et que nous remercions – en particulier Lucie Delaunay –, est complétée par la publication en ligne du numéro 204 (2024), premier numéro au format numérique, accessible gratuitement et pour tous :

Du latin en...

Antje Kolde Le latin à l’école suisse [Texte intégral] Latin at Swiss schools

Articles

Jean-Claude Julhe Le livre et la vie littéraire à Rome d’après les poèmes de Catulle [Texte intégral] Books and literary life in Rome according to the poems of Catullus

Loïc Borgies Les invectives cicéroniennes comme matrices des invectives de l’époque triumvirale. Le cas des Philippiques I et II [Texte intégral] Ciceronian invective as a matrix for invective during the triumvirate. The case of Philippics I and II

Marie-France Guipponi Le parcours d’Honorius (Claud. Get. et 6 cons.) [Texte intégral] Honorius’ journey (Claud. Get. and 6 cons.)

Édith Maillot Lecture littéraire des paratextes du commentaire au Cantique des cantiques de Juste d’Urgel [Texte intégral] Literary reading of the paratext of Juste d’Urgel’s commentary on the Song of Songs

Guillaume Flamerie de Lachapelle Exploits militaires et ambition personnelle dans la Vie de César de Suétone [Texte intégral] Military exploits and personal ambition in Suetonius’ Life of Caesar

Bernard Mineo Présence d’Auguste et représentation du principat dans l’Ab Vrbe Condita de Tite-Live[Texte intégral] The presence of Augustus and the representation of the principate in Livy's Ab Vrbe Condita

Bibliographies

Fabrice Galtier Lucain, La Pharsale VI [Texte intégral] Bibliographie commentéeLucan, The Pharsal VI. Annotated bibliography

Pauline Duchêne Suétone, Vie de Caligula, Vie de Claude [Texte intégral] Bibliographie commentéeSuetonius, Life of Caligula, Life of Claudius. Annotated bibliography

Vobis legimus

Stéphane RattiÉtienne Wolff (dir.), Rutilius Namatianus aristocrate païen en voyage et poète [Texte intégral] Bordeaux, Ausonius, Collection « Scripta Antiqua » 131, 2020

Emmanuelle Raymond-Dufouleur Franck Collin, L’Invention de l’Arcadie. Virgile et la naissance d’un mythe [Texte intégral] Paris, Honoré Champion, Collection « Babeliana » 21, 2021

Marine Miquel Georgios Vassiliades, La res publica et sa décadence. De Salluste à Tite-Live [Texte intégral] Bordeaux, Ausonius, Collection « Scripta antiqua » 142, 2021

Marie de Toledo Giuseppe Ramires (éd.) et Muriel Lafond (trad.), Servius. Commentaire sur l’Énéidede Virgile. Livre viii [Texte intégral] Paris, Les Belles Lettres, « Collection des Universités de France » 435, 2022

Alexandra Peralta Giulia Scalas, La Théorie épicurienne du vivant. L’âme avec le corps [Texte intégral] Paris, Classiques Garnier, Collection « Les Anciens et les Modernes – Études de philosophie » 54, 2023

Nicolas Drelon Charles Guérin, Cicéron. Un philosophe en politique [Texte intégral] Paris, Calype, Collection « Destins », 2022

Mickaël Ribreau Anne-Marie Favreau-Linder, Sylvie Franchet-d’Espèrey et André Rehbinder (dir.), Dialogue, dialogisme et polyphonie. Questions d’énonciation dans les textes rhétoriques et philosophiques de l’Antiquité [Texte intégral] Bordeaux, Ausonius, Collection « Scripta Antiqua » 163, 2022

Franck Colotte Grégoire Blanc, Fabrice Galtier et Rémy Poignault (dir.), Présence de Juvénal [Texte intégral] Clermont-Ferrand, Centre de Recherches A. Piganiol – Présence de l’Antiquité, Collection « Caesarodunum » LIV-LV bis, 2022

Pierre-Alain Caltot Olivier Devillers et Séverine Garat (dir.), L’Antiquité dans la littérature de jeunesse[Texte intégral] Bordeaux, Ausonius, Collection « Scripta Receptoria » 20, 2021

Maxime Pierre Florence Dupont, Histoire littéraire de Rome, De Romulus à Ovide. Une culture de la traduction [Texte intégral] Paris, Armand Colin, Collection U, 2022

Les anciens volumes continueront d’être disponibles sur le site PERSEE, jusqu’au numéro 203 qui sera mis en ligne 36 mois après sa parution papier :

https://www.persee.fr/collection/vita

La revue s’est par ailleurs dotée d’une adresse mail : revue.vitalatina@gmail.com qui permettra à tous ceux qui le souhaitent de communiquer avec l’équipe éditoriale pour toute question, proposition d’article, manifestation d’intérêt.

L'appel à contributions pour le n°205 est toujours ouvert et qu’il paraîtra sur le site, sous sa forme complète, dès la parution au Bulletin officiel des nouveaux auteurs au programme de l’agrégation de Lettres classiques et de Grammaire pour la session 2025.