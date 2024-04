Zombis, dorlis, soukounyan : figures mythiques, créatures fantastiques, bestiaire merveilleux de la Caraïbe (Aix-en-Provence)

« Zombis, dorlis, soukounyan : figures mythiques, créatures fantastiques, bestiaire merveilleux de la Caraïbe »

25-26 avril

Salle de colloque 1, Pôle multimédia, Campus Schuman, Aix-en-Provence

organisation : Marine CELLIER (Aix-Marseille Université, CIELAM) et Cécile CHAPON (Université de Tours, ICD)

JEUDI 25 AVRIL

9h-9h30 : Accueil des participant.e.s

9h30-10h : Mot d’introduction des organisatrices

10h-12h00 : Panel 1 – Esthétiques du surnaturel, critiques du réel merveilleux

10h-10h30 : Pauline FRANCHINI (Université Jean Moulin Lyon 3) : « ‟Comme si j’étais un soucougnan, un zombie ou un cheval à trois pattes” : présence-absence du merveilleux dans la littérature de jeunesse d’Edwidge Danticat, Maryse Condé et Gisèle Pineau »

10h30-11h : Marion LABOUREY (Sorbonne Université) : « Entités surnaturelles dans le réalisme magique caribéen contemporain »

11h-11h30 : Cheikh M. S. DIOP (Université Assane Seck - Ziguinchor) : « Êtres mythiques et figurations du surnaturel dans le roman caribéen »

11h30-12h00 : Questions et discussion

12h15-13h45 : Déjeuner

14h00-15h30 : Panel 2 – Fantômes, revenants : l’écho des ancêtres

14h00-14h30 : Lucile COMBREAU (Université Sorbonne-Nouvelle) : « Les revenant-e-s dans l’œuvre littéraire, performative et cinématographique de Fabienne Kanor : incarner et faire résonner l’absence-présence des disparu-e-s »

14h30-15h00 : Stéphanie REBEIX (Université de Strasbourg) : « Quimbois, revenants et autres zombis... : quand la fiction redouble la réalité pour mieux la transfigurer dans Chair Piment, Cent vies et des poussières, Le parfum des sirènes de Gisèle Pineau »

15h-15h30 : Questions et discussion

Pause

16h00-18h00 : Bilan d’activités de CARACOL depuis sa fondation et Assemblée Générale de l’Association (renouvellement du bureau, perspectives collectives, choix du thème des prochaines rencontres)

20h : Dîner

VENDREDI 26 AVRIL



9h-9h20 : Accueil des participant.e.s

9h20-11h20 : Panel 3 – Zombis hier et aujourd’hui

9h20-9h50 : Marine CELLIER (Aix-Marseille Université) : « Romanceros zombis : tracées de la figure du mort-vivant dans les littératures caribéennes »

9h50-10h20 : Manuela MOHR (Université de Strasbourg) : « Perspectives médiatiques : Ignace Nau et la figure du zombi dans la presse du XIXe siècle »

10h20-10h50 : Stéphanie VÉLIN (Sorbonne Université) : « Trésors gagés, indigènes zombifiés, et sortilèges à l’anoli : le fantastique colonial de Maryse Elot »

10h50-11h20 : Questions, discussion

Pause

11h30-13h00 : Panel 4 - Vampirisme au masculin, vampirisme au féminin

11h30-12h : Natacha D’ORLANDO (ENS Lyon) : « Brève histoire culturelle des monstres nocturnes: bestiaire symbolique dans l’expression littéraire des violences sexuelles »

12h-12h30 : Charline DOSSAT (ENS Lyon) : « Jablesse, soucouyant, lougawou : vampires et femmes Obeah dans les nouvelles de la Caraïbe anglophone »

12h30-12h50 : Questions et discussion

13h-14h20 : Déjeuner

14h30-16h30 : Panel 5 – Esprits vaudous : à l’ombre des loas

14h30-15h : Louise BONASTRE-FAJARDO (CUNY, New York) : « Loas dans L’Ancêtre en solitude de Simone Scharz-Bart et André Schwarz-Bart, Hadriana dans tous mes rêves de René Depestre et Bain de lune de Yanick Lahens »

15h-15h30 : Julia WAHL (Sorbonne Université) : « L'apparition de Erzuli Dahomey dans la pièce éponyme de Jean-René Lemoine : une hiérophanie ambigüe »

15h30-16h : Cécile CHAPON (Université de Tours) : « Rituels et festins textuels : des usages contrastés de la cérémonie initiatique (Andrade, Alexis, Césaire) »

16h-16h30 : Questions et discussion

Pause

16h45-18h30 : Synthèse finale.