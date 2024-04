Chaire de Professeur Junior : "Enjeux écopoétiques contemporains" (Université de Pau, France)

Chaire de Professeur Junior

Enjeux écopoétiques contemporains

à pourvoir à l’automne 2024

Établissement : Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)

Site concerné : Campus de Pau

Région académique : Nouvelle-Aquitaine

Pays : FRANCE

Mots-clés : Écopoétique, Écocritique, Humanités environnementales, Arts écologiques, Anthropocène, Fictions climatiques.

Sections CNU : 09, 10, 11, 14, 18.

Durée visée : 5 ans

Thématique scientifique : Sciences humaines et sociales.

—

Stratégie d’établissement :

Pérennisée I-Site avec son projet E2S[1], l’UPPA souhaite affirmer sa responsabilité sociétale et, en particulier, son positionnement comme centre de ressources, en capacité d’apporter des réponses et des solutions face à l’ampleur des défis scientifiques et enjeux sociétaux actuels. Cette ambition s’appuie sur une signature scientifique focalisée sur les transitions environnementales, énergétiques et sociétales, déclinée en cinq missions interdisciplinaires[2], et sur une stratégie ciblée à l’international soutenue par l’alliance européenne UNITA[3]. Dans ce contexte, le déploiement de chaires est un enjeu crucial pour la question des ressources humaines en lien avec la nécessité d’accroitre le leadership des équipes sur les secteurs distinctifs et l’apport de compétences nouvelles sur certains sujets ciblés.

Stratégie du laboratoire d’accueil :

Depuis sa création en 2018, l’unité de recherche ALTER, qui rassemble l’ensemble des chercheurs du domaine Arts-Lettres-Langues de l’UPPA, a placé au cœur de sa politique scientifique les rapports entre questionnements esthétiques et préoccupations sociétales, en travaillant notamment sur les représentations de l’altérité, les imaginaires de la ruralité ou les formes d’art citoyen. La chaire de professeur junior permettra, par son thème interdisciplinaire, le déploiement de nouvelles perspectives et méthodologies spécifiques. Elle favorisera l’émergence de recherches transversales fédérant les trois équipes d’ALTER (https://alter.univ-pau.fr/fr/organisation.html). Elle s’inscrira de manière privilégiée dans le périmètre de la mission interdisciplinaire de l’UPPA « Questionner les frontières et relever le défi des différences », tout en établissant des liens étroits avec les autres missions centrées sur les transitions écologiques et environnementales, thématiques phare du projet I-Site E2S.

Profil scientifique :

L’urgence climatique et les défis environnementaux invitent plus que jamais à faire une large place aux humanités dans la recherche scientifique et à réévaluer le rôle de la littérature et des arts comme manifestations d’un rapport au monde en constante mutation. Il s’agira dans le cadre de cette chaire d’explorer, selon une optique multiculturelle et interdisciplinaire, les façons dont l’écopoétique, les humanités environnementales et les arts écologiques s’emparent des problématiques liées à la crise de l’anthropocène. Des dynamiques de création apparaissent, fondées sur de nouvelles formes d’engagement et d’articulation entre local et global. Elles repensent la relation de l’être humain à son environnement, mais aussi les frontières entre humain et non-humain, nature et culture, Nord et Sud. L’objectif de cette chaire est d’expliciter les enjeux esthétiques, éthiques et épistémologiques de ces évolutions, en mesurant l’aptitude des pratiques artistiques à opérer un décentrement des représentations.

Le lauréat de la chaire aura la responsabilité d’organiser et d’animer des manifestations scientifiques et culturelles d’envergure nationale et internationale sur les thématiques de la chaire. Il sera amené à participer à des réseaux professionnels et académiques internationaux en lien avec la thématique de la chaire. Il prendra en charge la coordination de publications dans des revues nationales et internationales. Parmi les livrables attendus figurera, a minima, la publication d’articles dans des revues nationales et internationales de premier plan et la publication d’un ouvrage de synthèse au terme des cinq ans de la chaire.

Le rapport annuel rédigé par le titulaire de la chaire présentera le bilan scientifique de l’année et un certain nombre d’indicateurs de suivi concernant la diffusion des résultats (publications/conférences/workshop…), le dépôt de projets (Horizon Europe, d’ERC strating grant, ANR en particulier), l’organisation d’évènements (colloque/journée thématique, etc.), les nouvelles collaborations de recherche, la valorisation des résultats de recherche.

Le titulaire de la chaire devra, en particulier, démontrer sa capacité à conduire une recherche internationalement reconnue. Il aura à participer activement au montage de projets innovants et à l’établissement de réseaux collaboratifs. Un projet de type participatif, pouvant prendre la forme d’une recherche-action, sera également bienvenu.

Enseignement :

La personne recrutée enseignera au sein du master pluridisciplinaire « Littérature, Langues, Arts, Cultures », créé en 2022, notamment dans les séminaires transversaux destinés aux étudiants des trois parcours « Études anglophones », « Études hispaniques », « Lettres et arts » (https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/master-XB/master-mention-arts-lettres-et-civilisations-lilac-L3WO64MR.html).

Il lui sera demandé de créer un enseignement spécifique mettant en valeur ses problématiques et sa méthodologie de recherche.

Il lui reviendra en outre d’enseigner au sein des formations proposées par l’école doctorale « Sciences sociales et Humanités » et des écoles thématiques UNITA, en participant activement à leur mise en place.

La personne recrutée sera en outre éventuellement appelée à enseigner dans le cursus de licence le plus proche de son profil disciplinaire.

Une expérience de l’enseignement supérieur et des pratiques de création dans le domaine de la littérature, des arts visuels, des arts de la scène sera bienvenue.

Voir le site de l’UR ALTER (rubrique « Recrutement »)

Pour davantage de précisions, contacter : pascale.peyraga@univ-pau.fr



—

[1] Solutions pour l’énergie et l’environnement

[2] Organiser la subsidiarité énergétique à l’échelle du territoire ; Concilier développement, environnement sécurisé et préservation de la biodiversité ; Représenter et construire les territoires du futur ; Adapter les écosystèmes littoraux, forêts et montagnes pour les rendre plus résilients ; Questionner les frontières et relever le défi des différences.

[3] https://univ-unita.eu