"Œil pour œil (...) pied pour pied". De la coalescence biblico-œdipienne à l’œuvre dans le cinéma de science-fiction contemporain. Part. II : Tuer le Père, avec Jérôme Bloch (Séminaire TIGRE Mythes et Illustration, Guyancourt & en ligne)

Jérôme Bloch, 'Œil pour œil (...) pied pour pied' : de la coalescence biblico-œdipienne à l’œuvre

dans le cinéma de science-fiction contemporain. Partie II : Tuer le Père

Au cinquième Commandement[1], qui établit le caractère fondamental conféré au respect filial dans la tradition hébraïque, succède une sixième injonction énonçant, pour sa part, un interdit catégorique : celui du meurtre2. Succession féconde de prescriptions qui jette en creux l’opprobre sur la pratique du parricide, faute parmi les fautes, crime « au carré » des plus abjects aux yeux des tenants du peuple élu comme de ceux des Grecs de l’Antiquité.

Gravés, si ce n’est dans le marbre, du moins dans la pierre3, ces ordres se voient bafoués par nombre de figures mythiques au gré de leurs pérégrinations tragiques. En premier lieu desquelles Œdipe qui, parce qu’il « honore » sa mère — au sens libidinal de l’expression, ici — et réalise la funeste prédiction dont son père espérait se soustraire, endosse le rôle de « responsable par excellence »4.

Ultime volet du diptyque ouvert à l’occasion du 15e séminaire du TIGRE, notre communication explorera les territoires du refoulé qui gisent sous la surface des blockbusters de science-fiction produits entre l’an 2000 et nos jours. À la croisée des disciplines, elle portera témoignage de la domination du modèle œdipien5 dans les narrations cinématographiques coalescentes qu’entendent être A.I. Intelligence Artificielle6, Blade Runner 20497, Gemini Man8 ou les œuvres dépendant des sagas Star Wars et Evangelion. Ainsi, elle confirmera l’universalisme des conclusions portées par Sigmund Freud il y a plus d’un siècle : « la légende qui a pour héros Œdipe réalise (...) les deux désirs extrêmes découlant de la situation du fils : le désir de tuer le père et celui d’épouser la mère »8.

—

[1] « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Éternel ton Dieu t’accordera » [Zadoc Kahn (trad.), Tanakh : La Bible du Rabbinat, CreateSpace, Kindle Edition, 2016, emplacement 3462 sur 37220].

2 « Ne commets point d’homicide » (ibid., emplacement 3479 sur 37220).

3 « Le Seigneur dit à Moïse : ‘Taille toi-même deux tables de pierre semblables aux précédentes ; et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées’ » (ibid., emplacement 4130 sur 37220).

4 René Girard, La violence et le sacré, Grasset, Kindle Edition, 2014, emplacement 1874 sur 8077.

5 Aux sens mythique et psychanalytique de l’expression.

6 A.I., réal. Steven Spielberg, 2001.

7 Réal. Denis Villeneuve, 2017.

8 Réal. Ang Lee, 2019.

8 Sigmund Freud, Introduction à la Psychanalyse, Payot, 1962, p. 192.