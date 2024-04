Gautier Garnier, Capitales érudites. Écrits et savoirs à Lisbonne et à Madrid (XIXe-XXe siècle)

Présentation : Au cours des XIXe et XXe siècles, Madrid et Lisbonne font l'objet d'un intense investissement érudit. La municipalité madrilène décerne à plusieurs reprises le titre de Chroniqueur officiel de la ville. À Lisbonne, un savoir spécifique consacré à la capitale portugaise est élaboré, l'olisipographie. La formation et le développement de ces deux éruditions locales sont étudiés de manière comparée entre champ littéraire, monde érudit et institution municipale. Il s'agit de restituer ces savoirs par l'analyse des écrits qui les portent et des pratiques d'écriture qui les mettent en œuvre. Les recherches qui ont été menées témoignent du rapport des acteurs de l'époque aux sources et archives urbaines.

Table des matières :

Préface de Stéphane Michonneau

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE. L'ÉRUDITION LOCALE ENTRE CHAMP LITTÉRAIRE, MILIEUX ÉRUDITS ET ADMINISTRATION MUNICIPALE (XIXe SIÈCLE)

Des littérateurs en érudition

*Mesonero Romanos : monopoliser l'écriture sur Madrid.

*Júlio de Castilho: d'apprenti écrivain à historien des quartiers de Lisbonne.

Administration municipale, savoirs sur la ville et services de plume (Seconde moitié du XIXe siècle)

*Archiver les prérogatives municipales.

*Écritures de l'inspection.

DEUXIÈME PARTIE. INSTITUTIONNALISER LES ÉCRITS SUR LA VILLE (PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE)

L'Ayuntamiento de Madrid et l'institutionnalisation d'un madrileñismo érudit (Décennies 1920-1940)

*Le Cronista de Madrid, entre normes littéraires et arbitrage municipal.

*Institutions culturelles municipales, madrileñismo et écriture historiographique (années 1920-1940).

*Éditer le madrileñismo: Federico Carlos Sainz de Robles et Eulogio Varela Hervías.

L'olisipografia et la Câmara Municipal de Lisboa, entre érudition et expertise (années 1930-années 1950)

*La conversion municipale d'une érudition locale en savoir expert.

*L'olisipografia ou l'expertise du passé.

*Le Grupo Amigos de Lisboa, interprète des Lisboètes ?

*Vers une patrimonialisation de l'olisipografia.

TROISIÈME PARTIE. PRÉSENCES DU XIXe SIÈCLE. EXPÉRIENCE DE LA VILLE, LITTÉRATURE ET MÉMOIRE (PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE)

Histoires de la ville romantique

*De l'histoire d'une rue de Lisbonne à l'histoire du Romantisme portugais.

*Madrid, entre histoire de lieux et histoire du Romantisme espagnol.

*Pratiques romantiques et érudition littéraire dans la première moitié du XXe siècle.

L'œil du XIXe siècle

*Sociographies et politiques du type. Velasco Zazo et les habitants de Madrid.

*Les Tipos populares ou les usagers du type à Lisbonne.

CONCLUSION. Olisipografia, madrileñismo et sciences sociales.