Faire corps #3 (Grenoble)

La troisième édition de « Faire Corps » approche ! « Faire Corps » est un séminaire doctoral qui a vocation à mettre en avant les avancées des personnes nouvellement engagées dans la recherche en cirque.

Soutenue par le CCCirque et l'association Litthésarts, cette édition est ouverte aux masterant·es, doctorant·es, artistes, curieux·ses et à l’ensemble des disciplines en sciences humaines. Elle se déroulera à l'université Grenoble Alpes et innove avec un nouveau format, étendu sur trois jours : des rencontres suivies de deux journées d'atelier consacrées au développement d'un « Projet Annexe(s) ». Si l’enjeu des annexes est d’assurer la scientificité de la thèse, comment repenser le format de ces documents ? Comment rendre accessibles au plus grand nombre les supports de la réflexion, tout en rendant compte d’un travail sur et avec les arts ?

Les chercheur·se·s émergent·e·s peuvent profiter de Faire Corps pour partager leurs recherches en cours dans un cadre convivial et interactif, et remédier ainsi à l’isolement de la recherche.

Le programme de l'édition 3 est disponible sur Fabula et sur la page facebook du CCCirque.

15 mai : Faire corps #3, Faire recherche autrement

16 et 17 mai : Projet Annexe(s), penser les supports de production scientifique

—

Informations pratiques

La troisième édition se déroulera à l'université Grenoble Alpes, les 15, 16 et 17 mai 2024.

Pour participer, il suffit de vous inscrire par mail à recherche.fairecorps@gmail.com en précisant les journées lors desquelles vous comptez être présent.es.

Comment financer votre déplacement ?

Lors de votre inscription, vous pouvez préciser vos besoins (défraiement de transport depuis *nom de la ville*, logement à Grenoble de *date* à *date*, etc.) Envoyez-nous votre demande avant le 15 avril. Nous vous reviendrons le 22 avril.

Pensez à solliciter votre École doctorale ou votre association étudiante !