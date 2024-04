László, Dix chansons qui troublent le genre

Des paillettes, de la sueur, des rires, des pleurs, des cris de joie et de jouissance, une furieuse envie de révolte, le désir de choquer : László questionne le genre et tout ce qui trouble et secoue le rock du Velvet Underground jusqu’à St. Vincent, en passant par Patti Smith, Liz Phair, X-Ray Spex ou encore Kraftwerk et les Kinks.

László écoute une série de dix chansons tout en gardant un œil sur les textes de Judith Butler et montre ainsi que le rock est avant tout une histoire de révolte contre les normes.

Pour écouter la playlist de Dix chansons qui troublent le genre, c'est ici…

Tracklist :

Candy Says – The Velvet Underground

Lola – The Kinks / The Raincoats

Pissing in a River - Patti Smith

Identity – X-Ray Spex

Computer Love – Kraftwerk

O Superman – Laurie Anderson

I'm a Boy I'm a Girl – Johnny Thunders

Flower – Liz Phair

For Today I Am A Boy – Antony and the Johnsons

Cruel – St. Vincent

Charlie Hebdo n° 1654 du 3 avril 2024 : Yann Diener, "Du genre trouble"

