Roman 20-50, n° 76, " Christiane Rochefort. Le Repos du guerrier, Les Petits Enfants du siècle et Les Stances à Sophie."

Études réunies par Anne Wattel

Christiane Rochefort, figure du féminisme français, dont l'œuvre est nourrie d’une ironie mordante et joyeuse, mérite d’être redécouverte.

Pour mener une lutte contre toutes les formes de domination, contre la langue sexiste, elle inventa une prose coulée aux accents parlés, œuvrant à sa manière à la rénovation du langage romanesque. De l’intérieur, par les voix des héroïnes, ses romans nous installent au cœur des réalités familiales, du couple, du mariage, et de leurs vicissitudes.

Sommaire :

Dossier critique

Avant-propos

Anne Wattel

Aliénation au féminin et société de consommation

Le Repos du guerrier, Les Petits Enfants du siècle et Les Stances à Sophie de Christiane Rochefort

Matthieu Rémy

Partages du lisible

Christiane Rochefort, satiriste et conteuse indisciplinée

Aurore Turbiau

Dé-dire l’oppression

Les strates du langage dans les trois premiers romans de Christiane Rochefort

Willem Hardouin-Zanardi

Le mariage selon Céline

Sur Les Stances à Sophie (1963) de Christiane Rochefort

Isabelle Boisclair

Les Stances à Sophie (Christiane Rochefort, Moshé Mizrahi)

« Killing the Angel in the House »

Anne Wattel

Un été avec Les Stances à Sophie

Orit Mizrahi

« Si l’on cherche un Goncourt, en voilà un »

Revue de presse

Anne Wattel

Des lettres inédites de Christiane Rochefort à Olivier Herrenschmidt (1955-1958)

Martine Sagaert

Bibliographie

Bibliographie établie par Anne Wattel

Romans contemporains

Dans la foule

Personnages secondaires et narration contemporaine

Robert Dion, Alexandre Larouche, Annie Talbot

Canoës

Une clé de (re)lecture féministe de l’œuvre de Maylis de Kerangal

Delphine Delga

Comptes rendus

Christian Doumet, Que font les écrivains ?, Sainte-Colombe-sur-Gand, Rumeurs éditions, « Raisons poétiques », 2022, 200 pages.

Sylvain Dournel