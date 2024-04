Raymond Bellour et Sérgio Mah (dir.), États d’images

Le présent volume étudie la façon dont les textes, la langue, les vers de Dante, et en particulier la Comédie, ont été traduits dans d’autres langages artistiques et, inversement, de quelle manière ces différents langages, modelés par leur propre évolution esthétique au cours des siècles, donnent lieu à des lectures, neuves et inédites, de la poésie dantesque. Trois volets – Arts, Théâtre, Cinéma – rythment ce volume qui parcourt la fortune de Dante et de son œuvre dans la vie artistique italienne, bien que l’on puisse tracer, en filigrane des réflexions, deux parcours d’étude fondamentaux, suivant les axes « langue, son, mouvement » et « langue, personnage, corps, image paradigmatique ».

