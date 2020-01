Lisbonne

11e Congrès Ibérique des Études Africaines. Atelier 24

Représentations des violences coloniales dans les littératures africaines subsahariennes

Communications en français- portugais - espagnol - anglais

Chaque société définit quel type de violence est interdit, mais aussi autorisé et même pertinent. Les violences présentent une historicité, leur statut légal et leur acceptabilité sociale changent au cours du temps. Lorsqu’il se penche sur ce thème, le chercheur est confronté à une multiplicité de définitions enracinées dans une vaste gamme de disciplines académiques. Violence physique, contrainte psychologique, sexuelle, économique, etc. ne sont que quelques-unes des notions utilisées pour analyser des situations d’oppression dans des contextes divers. Les littératures africaines subsahariennes ont consacré une attention particulière aux violences coloniales, entendues comme un ensemble d’actes, de gestes, de signes violents dans un contexte historique donné, et à leur persistance contemporaine dans des contextes présentant des caractéristiques nouvelles. Le groupe de travail 24 s’intéressera aux représentations littéraires des configurations de la violence coloniale. Nous étudierons les mutations de la violence initiale, celle de la conquête, sa transformation en violence structurale de nature symbolique, culturelle, physique ainsi que ses conséquences dans certaines sociétés postcoloniales. Nous avons pour projet de questionner la nature de ces violences d’un point de vue éthique, philosophique, légal et de voir dans quelle mesure les représentations littéraires permettent de comprendre la réalité de ces régions à l’ère de la globalisation néolibérale et des menaces écologiques. La perspective comparée permettra d’ébaucher une histoire transnationale de ces littératures afin de les penser en dehors des grilles traditionnelles d’interprétation, souvent ancrées dans l’État-Nation, la langue impériale et/ou la sphère d’influence (post)coloniale. Nous acceptons les propositions de communication privilégiant une perspective comparée, pluridisciplinaire et postcoloniale et s’adossant aux approches théoriques de la violence. Nous recherchons également des communications portant sur les permanences et les transformations des différentes formes de la violence coloniale dans lesdites littératures ainsi que sur l’impact de celle-ci dans l’actualité, notamment dans les conflits politico-sociaux post-coloniaux, les processus migratoires et les catastrophes écologiques.

Painel 24 - Representações das violências coloniais nas literaturas africanas subsaarianas

Cada sociedade define que tipo de violência é proibido, mas também permitido e até pertinente. Assim, as violências apresentam uma historicidade, o seu estatuto legal e a sua aceitabilidade social mudam ao longo dos tempos. Ao debruçarmo-nos sobre este tema, deparamo-nos com uma multiplicidade de definições oriundas de uma vasta gama de disciplinas académicas. Violência física, psicológica, sexual, económica, etc. são só alguns dos conceitos utilizados para sistematizar situações violentas em diferentes contextos. As literaturas africanas subsaarianas têm dedicado especial atenção às violências coloniais, entendidas como um conjunto de violências diversas num contexto histórico dado, e à sua persistência na atualidade em contextos que apresentam novas caraterísticas. O painel 24 interessa-se pelas representações literárias das violências coloniais. Estudar-se-ão as mutações da violência inicial, a sua transformação em violências estruturais de natureza simbólica, cultural e física, e os seus legados. Pretende-se questionar a natureza destas violências de um ponto de vista ético, filosófico e legal e discutir em que medida essas representações permitem compreender a realidade dessas regiões na era da globalização neoliberal e de ameaças ecológicas. A comparação permitirá esboçar uma história transnacional e pluridisciplinar destas literaturas para pensá-las fora das grelhas tradicionais de interpretação ancoradas no Estado-nação, língua e/ou esfera de influência (pós-)colonial. Convidamos à submissão de propostas de comunicação numa perspetiva comparada, pluridisciplinar e pós-colonial que analisem produções literárias, e que se fundamentem teoricamente em estudos sobre a violência. Visamos igualmente comunicações sobre as permanências e transformações das diferentes formas de violência ao longo tempo e seus impactos na atualidade, nomeadamente nos conflitos político-sociais do período pós-colonial, nos processos migratórios e nas catástrofes ecológicas do presente

Panel 24 - Representaciones de las violencias coloniales en las literaturas africanas subsaharianas. Español

Cada sociedad define qué tipo de violencia está prohibida, pero también la permitida e incluso la pertinente. Así, las violencias presentan una historicidad, su estatuto legal y su aceptabilidad social cambian a lo largo del tiempo. Al acercarnos a este tema, nos encontramos con una variedad de definiciones procedente de un amplio abanico de disciplinas académicas. Violencia física, psicológica, sexual, económica, etc. Sólo son algunos de los conceptos utilizados para sistematizar situaciones violentas en diferentes contextos. Las literaturas africanas subsaharianas han prestado una atención especial a las violencias coloniales, entendidas como un conjunto de violencias diversas en un contexto histórico determinado, y su persistencia, en los días de hoy, en contextos que presentan nuevas características. Este panel (numero 24) se interesa por las representaciones literarias de las violencias coloniales. Se estudiarán las mutaciones de la violencia inicial, su transformación en violencias estructurales de carácter simbólico, cultural y físico, y de sus legados. Se pretende cuestionar la naturaleza de estas violencias desde un enfoque ético, filosófico y legal y discutir, además, en qué medida esas representaciones permiten comprender la realidad de aquellas regiones en la era de la globalización neoliberal y de las amenazas ecológicas. La comparación permitirá trazar una historia transnacional y pluridisciplinar de estas literaturas para pensarlas fuera de los parámetros tradicionales de interpretación anclados en el Estado-nación, lengua y/o esfera de influencia (pos) colonial. Les invitamos a enviar propuestas de comunicación desde una perspectiva comparada, pluridisciplinar y poscolonial que analicen producciones literarias, y que se fundamenten teóricamente en estudios sobre la violencia. Se consideran asimismo comunicaciones sobre las permanencias y transformaciones de las diferentes formas de violencia a largo plazo y sus impactos en la actualidad, en particular, en los conflictos político-sociales del período poscolonial, en los procesos migratorios y en las catástrofes ecológicas del presente.

Panel 24 - Representations of colonial violence in sub-Saharan African literatures

Each society defines which types of violence are prohibited and which are permitted and even legitimate. Thus, violence is historical: its legal status and social acceptability change over time. As we look into this area, we come across a multitude of definitions proceeding from a wide range of academic disciplines. Physical, psychological, sexual, economic violence, among many others, are just some of the concepts used to systematize violent situations in different contexts. Sub-Saharan African literatures have paid particular attention to colonial violence, understood as a system of various forms of violence in a given historical context, and to their persistence today in contexts which display new characteristics. This panel examines the literary representations of colonial violence: the mutations underwent by original forms of violence, its transformation into structural violence bearing symbolic, cultural and physical dimensions, and its persistent legacies. It questions the nature of these forms of violence from an ethical, philosophical and legal point of view, and discusses to what extent these representations contribute to grasp the reality of these regions in the era of neoliberal globalization and ecological threats. The comparison enables us to outline a transnational and multidisciplinary history of these literatures outside the traditional frames of interpretation which are usually anchored in the (post) colonial nation-state, the (colonizer’s) language and / or sphere of influence. We welcome the submission of papers with a comparative, multidisciplinary and postcolonial perspective which examine literary productions and are theoretically based on studies of violence. We also welcome papers about the permanence and transformation of different forms of colonial violence over time and their impact on the present, namely in post-colonial socio-political conflicts, migratory processes and ecological disasters.

Doris Wieser

Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra

Email: dowieser@yahoo.com.br

Fabrice Schurmans

Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra

Email: fschurmans@yahoo.fr