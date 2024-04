Stratégies réalistes dans les littératures de l’imaginaire (Lausanne)

Dans une perspective interdisciplinaire, ce colloque vise à cerner et à périodiser des stratégies réalistes, pseudo-réalistes, post-réalistes et pseudo-factographiques dans les littératures de l’imaginaire, de leur émergence au tournant du XXe siècle à nos jours. On portera une attention particulière aux emprunts par les auteurs et leurs éditeurs aux méthodes des sciences humaines et sociales, notamment la production d’une documentation et la récolte de données, pour légitimer la construction des mondes saillants de la fiction.

La journée du jeudi 18 avril aura lieu au Château de Dorigny et la journée du vendredi 19 avril aura lieu à la Maison d’Ailleurs à Yverdon-les-Bains.

Programme

JEUDI 18 AVRIL, UNIL, Château de Dorigny, 106

9.00 Introduction

Session I : Poétiques post-réalistes (modération : Marc Atallah)

9.30-10.15 Dominique Kunz Westerhoff (Université de Lausanne)

La forêt dans la dystopie : réalisme ou fable? De Marie Darrieussecq aux fictions sylvestres contemporaines

10.15-10.45 Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord)

À quelles conditions la dystopie est-elle plausible ? Sur le réalisme des fictions proactives

11.15-11.45 Mara Magda Maftei (Université de Bucarest)

La fiction du réel

11.45-12.15 Marie-Lucie Bougon (Université Paris Nanterre)

Une « littérature différente » : la fantasy sous le prisme de Jacques Bergier et du réalisme fantastique

Session II : Politiques de l’imaginaire (modération : Frédéric Guignard)

14.00-14.30 Vincent Jordan (Université de Sherbrooke)

Une pensée utopique (pseudo)réaliste : Les Furtifs d’Alain Damasio

14.30-15.00 Gaspard Turin (Université de Lausanne)

La réalisation de la littérature d’anticipation politique : enseigner Alto Solo

15.30-16.00 Emmanuelle Stock (Université de Rouen)

Le réalisme politique au féminin dans La Trilogie du losange de Françoise d’Eaubonne

16.00-16.30 Frédéric Guignard & Aliénor Vauthey (Université de Lausanne)

Tournants réalistes en SF et fantasy : les mécanismes textuels de l’écriture du social

VENDREDI 19 AVRIL, Maison d’Ailleurs, Yverdon

Session III : Érudition et vraisemblance (modération : Aliénor Vauthey)

9.30-10.15 Anne Besson (Université d’Artois)

Compatibilités du merveilleux et du réalisme en fantasy

10.15-10.45 Vincent Gélinas-Lemaire (Université de la Colombie-Britannique)

Fleurs d’apocalypse : botaniques réelles et imaginaires chez Volodine et Senges

11.15-11.45 Tingxiao Hu (EHESS)

Jorge Luis Borges : imaginaire savant sur l’Extrême-Orient

11.45-12.15 Raphaëlle Raynaud (Université d’Artois)

Métamorphoses réalistes et monstres vraisemblables : l’adaptabilité des créatures de fantasy dans un milieu en crise

Session IV : Stratégies auctoriales (modération : Frédéric Guignard & Aliénor Vauthey)

14.00-15.30 Table ronde avec Joëlle Wintrebert & Stefan Platteau

15.30 Conclusion du colloque

19.00 Lecture publique par Joëlle Wintrebert & Stefan Platteau au Café Le Mécanoscriptophile, Rue des Terreaux 18b, Lausanne