Italique n°XXVI

Sommaire:

« Gemelle nell’aria e nel sembiante » : musique et poésie dans l'Italie de la Renaissance –

P. Canguilhem, « Introduction » ;

E. Elmi, « Cultural Intersections in the Late Fifteenth-Century Song Practices of the Italian South » ;

G. Zanovello, « Lo strambotto musicale quattrocentesco tra oralità e scrittura » ;

M. Privitera, « "Co 'l nome de gl'auttori delle parole": Poeti e forme dei versi nelle stampe musicali italiane del Cinquecento e del Seicento » ;

A. Piéjus, « Baptiser les madrigaux ? Nature, enjeux et modalités de la réécriture poétique de la poésie chantée à la fin du XVIe siècle » ;

C. Cassia, « Un compositore fiammingo e i suoi madrigali: le fonti dei testi del Primo libro di Jan van Turnbout » ;

E. Ricciardi, « Parsing Torquato Tasso's Rime: Typographic Layout vs. Musical Form » ;

G. Gerbino, « Vincenzo Galilei's Search for the "concetto dell'animo" » ;

S. Lorenzetti, « La "serva padrona". Chiosa alla polemica Artusi-Monteverdi »

– VARIA –

M. Bortone, « "E là vagheggi 'l ciel c'hai già dipinto". Rime di Maurizio Moro in morte di Jacopo Tintoretto » ;

A. Chiarelli, « Danese Cataneo: due questioni biografiche » ;

T. Leuker, « Lirica cinquecentesca e arti figurative – tre strudi » ;

M. Residori, « Galiléé lecteur de l'Aristote ».