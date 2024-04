Sommaire

Bernard Ribémont, "Le Sarrasin, le pirate et la mer. La chanson de geste et la ‘mer sarrasine’"

Hadrien Amiel, "Des croisades au roman arthurien. Les hommes et l’histoire dans la chronique de Guillaume de Tyr et La Mort le roi Artu"

Nicola Morato, "Cyclification sans cycle. Nouvelles perspectives sur les narrations post-vulgate"

Sophie Marnette, "Lire La Chastelaine de Vergy au fil des textes"

Federica Fusaroli – Caterina Menichetti, "Produzione e pubblico di una miscellanea didattico-morale: nuove proposte per il manoscritto BnF, fr. 1049. I. Il codice e il suo contesto"

Maria Colombo, "Wien, ÖNB, 3391 : un manuscrit-recueil et ses sources imprimées"

Hannah Morcos, "Mission littéraire en Angleterre : Paul Meyer and the Quest for Medieval French Manuscripts at the Ashburnham-Barrois sale (1901)"

Discussion

Federico Saviotti, "L’édition critique du Saibante-Hamilton et l’art d’éditer les anciens manuscrits au XXIe siècle"

COMPTES RENDUS