Atelier du livre : Partager la science (BnF Paris)

La BnF propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée de ce printemps 2024 est consacrée à la diffusion de la recherche scientifique aujourd’hui. Cette séance présentera le cadre de l’édition scientifique, puis interrogera la notion de vulgarisation dans ce domaine, ainsi que les supports protéiformes de la médiation scientifique contemporaine.



En partenariat avec le master Métiers du livre et de l’édition de l’université Paris Nanterre.

De 14h à 18h, BnF, site François Mitterrand, petit auditorium (Hall Est).

Entrée gratuite, réservation conseillée.

—

Programme

14 h – Ouverture

Par Marie de Laubier, directrice des collections de la Bibliothèque nationale de France, et Cécile Rabot, professeure des universités en sociologie, université Paris Nanterre

14 h 20 – Publier la science : l’écosystème de l’édition scientifique

Par Benoît Épron, professeur associé HEG/HES-SO, Haute école de gestion de Genève, vice-président de l’Observatoire de l’édition scientifique (MESR)

14 h 50 – La politique d’ouverture de la science du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Par Odile Contat, cheffe du département Diffusion des connaissances et de la documentation (MESR)

15 h 20 – Vulgarisation scientifique et champ éditorial

Par Sébastien Lemerle, maître de conférences HDR en sociologie, université Paris Nanterre - Cresppa/CSU

15 h 50 – Pause

16 h 05 – La médiation de la science par le livre

Par Aude Inaudi, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, Aix-Marseille Université, et Gérald Delfolie, chef du service Culture scientifique, technique et industrielle du Labo-Cambrai (Cambrai)

16 h 40 – Les nouvelles formes de l’écriture scientifique

Table ronde modérée par Damien de Blic, maître de conférences en science politique, université Paris 8, directeur éditorial des Presses universitaires de Vincennes

Avec Cyril Birnbaum, chef du département Planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie, membre du jury « Le Goût des sciences » depuis 2009, Rébecca Crolan, doctorante en biomécanique (IRISA, ENS de Rennes) et lauréate de l’édition 2023 de « Sciences en bulles », Julienne Flory, éditrice pour Politika.io, et Amélie Petit, directrice et cofondatrice des éditions Premier Parallèle

17 h 40 – Conclusion

Par Valérie Tesnière, ancienne directrice de La Contemporaine, université Paris Nanterre, directrice d’études émérite de l’École des hautes études en sciences sociales

Cet événement sera diffusé sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 30 avril à partir de 14 h.

En savoir plus sur les Ateliers du livre à la BnF.